EUA vislumbram acordo de trégua entre Israel e Hamas na próxima semana

O plano está sendo negociado com a mediação de Egito, Catar, Estados Unidos, França e outros países, que buscam um cessar-fogo de seis semanas e a libertação dos reféns israelenses sequestrados em Gaza desde ataques do Hamas em 7 de outubro, que provocaram o início à guerra.

Israel e Hamas poderiam iniciar na próxima segunda-feira (4) uma trégua, que seguiria em vigor durante o mês do Ramadã, indicou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que também mencionou a possibilidade de um acordo incluir a libertação de dezenas de reféns na Faixa de Gaza.

"Minha esperança é que tenhamos um cessar-fogo na próxima segunda-feira", respondeu Biden ao ser questionado sobre um acordo pela imprensa durante uma viagem a Nova York. "Estamos perto, não estamos lá ainda", disse.

Pouco depois, ele declarou que um acordo "em princípio" está ao alcance para uma trégua que se estenderia durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, que começa em 10 ou 11 de março.

Um representante de Israel que não quis ser identificado informou ao portal Ynet que "a tendência" era "positiva". O porta-voz da chancelaria do Catar expressou "esperança, sem ser necessariamente otimista, de poder anunciar algo hoje ou amanhã relacionado a um acordo".

O emir do Catar, Tamim ben Hamad al-Thani, cuja mediação foi fundamental para uma primeira trégua em novembro, chegou hoje a Paris para uma visita de dois dias, e se reuniu com o presidente Emmanuel Macron.

O acordo de novembro permitiu a pausa de uma semana nos combates, que começaram após o ataque de 7 de outubro do Hamas. Os milicianos do grupo islamista assassinaram 1.160 pessoas, a maioria civis, no sul de Israel, segundo um balanço da AFP baseado em dados divulgados pelas autoridades israelenses. Entre os mortos estavam mais de 300 militares.