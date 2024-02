EUA e Catar esperam que Israel e Hamas alcancem trégua em Gaza

Os Estados Unidos e o Catar expressaram, nesta terça-feira (27), suas esperanças de que Israel e o grupo islamita Hamas alcancem uma nova trégua nos próximos dias, que poderia se estender durante o Ramadã após quase cinco meses de uma devastadora guerra na Faixa de Gaza. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha) instou a permitir a entrada de ajuda humanitária no território, ao qual Israel impôs um "cerco total". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Programa Mundial de Alimentos da ONU alertou que o norte de Gaza, onde não chegou nenhum comboio humanitário desde 23 de janeiro, enfrenta uma "fome iminente".

Washington e Doha, mediadores no conflito junto ao Egito, esperam obter um cessar-fogo de seis semanas nos combates, que permita liberar parte dos 130 reféns capturados pelo Hamas em um ataque sem precedentes em 7 de outubro e que ainda estão detidos no território palestino. O objetivo é que a trégua comece antes do início do Ramadã, o mês sagrado do Islã que começa em 10 ou 11 de março, e o acordo também poderia incluir a libertação de centenas de palestinos presos em prisões israelenses, segundo a mídia. "Minha esperança é que tenhamos um cessar-fogo até a próxima segunda-feira", disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante uma viagem a Nova York. O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmou que via como possível alcançar um acordo antes do fim de semana. "Hoje estamos mais perto do que ontem", disse. O emir do Catar, Tamim ben Hamad Al Thani, cuja mediação foi fundamental para fechar um primeiro cessar-fogo em novembro, se reuniu em Paris com o presidente francês, Emmanuel Macron. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Catar, Majed al Ansari, declarou que Doha tinha "esperanças, não necessariamente otimismo" de poder "anunciar algo" antes de quinta-feira.

"Pressionaremos para que haja uma pausa antes do início do Ramadã", acrescentou. Ambas as partes alcançaram uma trégua de uma semana em novembro, com a qual foi possível a troca de 100 reféns em Gaza por cerca de 240 palestinos presos em Israel.

O acordo permitiu a pausa de uma semana nos combates, que começaram após o ataque de 7 de outubro do Hamas. Os milicianos do grupo islamista assassinaram 1.160 pessoas, a maioria civis, no sul de Israel, segundo um balanço da AFP baseado em dados divulgados pelas autoridades israelenses. Entre os mortos estavam mais de 300 militares. Também sequestraram 250 pessoas: 130 continuam retidas no território palestino, incluindo 31 que as autoridades israelenses acreditam que foram mortas. O ataque desencadeou uma ofensiva aérea e terrestre de Israel contra Gaza que deixou pelo menos 29.878 mortos, a maioria mulheres, adolescentes e crianças, segundo o Ministério da Saúde do território controlado desde 2007 pelo Hamas.