EUA anunciam destruição de drones em mísseis dos rebeldes do Iêmen

As tropas dos Estados Unidos destruíram drones e sistemas de mísseis de cruzeiro antinavio dos rebeldes huthis do Iêmen na segunda-feira, anunciou Comando Militar do país para o Oriente Médio (Centcom).

As forças americanas "destruíram três drones navais de superfície, sistemas móveis de mísseis de cruzeiro antinavio e um drone aéreo" que seriam utilizados em ataques no Mar Vermelho, afirma uma mensagem publicada pelo Centcom na rede social X.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As armas, identificadas em áreas controladas pelos rebeldes huthis do Iêmen, representavam "uma ameaça iminente" para os navios de carga e navios de guerra americanos, acrescentou a mensagem.