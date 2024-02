Emir do Catar se reúne com Macron em Paris e participa de jantar com Mbappé

O emir se reuniu com Macron e depois participou de um jantar de Estado, ao qual foram convidadas personalidades do mundo da economia, cultura e esporte.

O emir do Catar se encontrou, nesta terça-feira (27), em Paris com o presidente Emmanuel Macron e participou de um jantar ao qual compareceu o jogador de futebol Kylian Mbappé, no início de uma visita de dois dias à França focada nas negociações de um cessar-fogo em Gaza.

Entre as presenças mais destacadas estão o capitão da seleção francesa e atacante estrela do PSG, Kylian Mbappé, bem como o presidente do clube parisiense, o empresário catari Nasser Al Khelaifi, membro do círculo íntimo do emir.

Também foram convidados os diretores-executivos da LVMH, Qatar Airways e Airbus.

Tanto o emir quanto o presidente francês reafirmaram a vontade de alcançar rapidamente um cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista Hamas na Faixa de Gaza, indicou o Palácio do Eliseu.

O Catar, que desempenha um papel crucial nas negociações ao lado dos Estados Unidos e do Egito, abriga em seu território a liderança política do Hamas.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na segunda-feira que Israel concordou em interromper suas operações militares em Gaza durante o Ramadã, o mês sagrado do Islã, para permitir a libertação de todos os reféns.

Três franceses ainda estão detidos em Gaza desde o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro, que desencadeou a guerra.