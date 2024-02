Congresso Mundial de Telefonia Móvel traz inúmeras inovações

A empresa Alef Aeronautics apresentou seu "Modelo A", o primeiro veículo capaz de circular tanto por estradas quanto pelo ar, que estará disponível para o público em geral, de acordo com o fabricante.

Do veículo voador ao computador transparente, aqui estão cinco propostas que se destacaram nesta edição do MWC.

O Congresso Mundial de Telefonia Móvel (MWC), um evento imperdível no setor de telecomunicações em Barcelona, é aproveitado pelos fabricantes para mostrar suas inovações.

Por enquanto, a Samsung não fornece mais detalhes sobre o alcance de suas aplicações, mas adianta que poderia ser útil no campo da saúde.

A Alef Aeronautics, que obteve no ano passado um certificado de aeronavegabilidade da Agência Reguladora da Aviação Civil dos Estados Unidos (FAA), espera iniciar a produção de seu veículo, que custará cerca de 300.000 dólares, até o final de 2025.

Com uma autonomia "de mais de uma hora", o veículo "é conduzido como um carro, parece um carro", mas pode decolar verticalmente, permitindo que ele levante voo e aterrisse em qualquer lugar, conforme indicado por Jim Dukhovny, diretor da startup californiana criada em 2015.

Equipado com um motor 100% elétrico, poderá transportar duas pessoas em um raio de 170 quilômetros.

"Um dos maiores desafios enfrentados hoje pelo setor da saúde é a fragmentação dos dados", indicou o grupo, e o anel poderia coletar informações precisas sobre o usuário, como seu estado de sono ou sua frequência cardíaca, usando sensores discretos.

Ele oferece a pata, faz movimentos caninos e pode subir e descer escadas. Desenvolvido pelo fabricante chinês de smartphones Tecno Mobile, o robô "Dynamic 1" utiliza "inteligência artificial" e "algoritmos avançados" para simular um cão, segundo a empresa.

Equipado com microfones, sensores ópticos e um sistema de iluminação na altura dos olhos, este pequeno robô preto com um olhar inspirado no pastor alemão pode reconhecer a voz de seu dono.