Comunicado do Business Wire :Yokogawa Electric Corporation

A Yokogawa Electric Corporation (TÓQUIO: 6841) anuncia que sua subsidiária Yokogawa Solution Service Corporation concluiu o projeto, o fornecimento e o comissionamento de um sistema de operação e monitoramento remoto baseado no OpreX? Collaborative Information Server para as turbinas eólicas offshore e instalações onshore no Parque Eólico Offshore Ishikari Bay New Port. A empresa também contratou a prestação de serviços de manutenção nesse parque eólico, que é operado pela JERA Co., Inc. e pela Green Power Investment Corporation, e de propriedade da Green Power Ishikari GK, uma corporação de propósito específico.

O parque eólico offshore Ishikari Bay New Port é o primeiro parque eólico no Japão a usar turbinas eólicas de 8.000 kW em larga escala e, a partir do início das operações comerciais em 1º de janeiro de 2024, é o maior parque eólico comercial do Japão. O sistema de operação e monitoramento remoto fornecido pela Yokogawa inclui um sistema de vídeo para o monitoramento de todas as instalações de geração de energia eólica offshore e onshore nesse parque eólico. Continuamente, a empresa também fornecerá serviços de manutenção para esses sistemas.

No centro desse sistema de operação e monitoramento remoto está o Collaborative Information Server da Yokogawa, uma solução que oferece gerenciamento centralizado de dados das turbinas eólicas offshore, das baterias de armazenamento em grande escala da subestação do transformador e das câmeras instaladas nas turbinas e baterias de armazenamento, e no pátio de manutenção das turbinas. Esse sistema de monitoramento de vídeo utiliza a solução Edge Gateway AG 10 (para ambientes internos) fornecida pela amnimo Inc., subsidiária da Yokogawa.

O vento é uma fonte de energia renovável, e a quantidade de eletricidade produzida varia de acordo com as condições climáticas. Levando em conta as informações sobre a demanda de energia fornecidas pelo operador do sistema de transmissão, esse sistema de operação e monitoramento remoto fornece os dados necessários para controlar a quantidade de energia que será armazenada pelo sistema de armazenamento de bateria.

Além dos sistemas fornecidos para esse projeto, a Yokogawa Solution Service também recebeu pedidos da Green Power Investment Corporation para sistemas que agregarão informações em tempo real de parques eólicos em todo o Japão e as vincularão a ferramentas de análise baseadas em nuvem. E junto com a Green Power Investment, a Yokogawa Solution Service iniciou testes de prova de conceito nos quais o sensor de temperatura de fibra óptica DTSX3000, um produto da linha OpreX Field Instruments, é utilizado para detectar sinais de danos aos cabos submarinos no parque eólico offshore Ishikari Bay New Port.

A Yokogawa está firmemente centrada no desenvolvimento do conceito de sistema de sistemas (SoS), no qual os sistemas trabalham juntos como um todo, mantendo a independência operacional e de gerenciamento para atingir, de forma emergente, objetivos que não podem ser alcançados independentemente. Embora existam muitos tipos de configurações de equipamentos e sistemas em parques eólicos, a Yokogawa possui o conhecimento de tecnologia operacional (OT) necessário para interpretar dados de sensores e outros dispositivos e, assim, identificar como os equipamentos e sistemas devem ser vinculados para alcançar a otimização nos níveis individual e coletivo. Ao aproveitar esse know-how para fornecer soluções que abrangem tudo, desde a operação até a manutenção geral do sistema, a Yokogawa contribuirá para a realização de uma sociedade descarbonizada.

Sobre a Yokogawa