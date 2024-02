Comunicado do Business Wire :Thales

Até 2025, haverá mais de 3,4 bilhões de dispositivos habilitados para eSIM (incluindo tablets, computadores portáteis e relógios inteligentes), sendo que 98% dos operadores de redes móveis pretendem oferecer serviços eSIM neste momento, segundo um relatório da GSMA Intelligence. Esta previsão de mercado indica que há muito interesse e demanda em aproveitar ao máximo o eSIM, tendo como meta principal a melhor experiência do usuário. Para nos preparar para esta era digital e em estreita parceria com a Google,a soluçãoeSIM Discovery da Thalesgerencia a ativação do eSIM em dispositivos Android, essencialmente sem necessitar de vários cliques. Quando os dispositivos eSIM são ligados pela primeira vez, devem localizar a operadora desejada pelo assinante e baixar a assinatura apropriada para ativar o acesso celular. O serviço Thales eSIM Discovery torna este processo remoto o mais rápido e fácil possível, permitindo a ativação com um clique. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De fato, graças a esta solução, quando um usuário assina inicialmente uma nova rede móvel, irá surgir uma mensagem na tela do dispositivo móvel do usuário, que o informa de que um perfil está pronto para baixar. Se aceita, a assinatura é baixada instantaneamente. Como alternativa, o usuário pode verificar um novo perfil por meio do assistente de configuração do dispositivo móvel ou do menu de configurações. Para o usuário, é tão simples como obter conectividade celular.

Além disto, como a solução tem por base a nuvem, sendo criada para o crescimento, a Thales pode garantir disponibilidade e escalabilidade em nível mundial para suportar todos os dispositivos Android e operadoras ao redor do mundo. Em outras palavras, permite todas as ativações de perfis eSIM onde e quando um dispositivo estiver ligado. "A Thalessente o prazerde trabalhar com a Googleparafornecer um modo padronizado, simples e seguro de ativar assinaturas eSIM, que facilitam a vida de usuários e fabricantes de dispositivos Android. O serviço eSIM Discovery da Thales busca ajudar e simplificar a adoção do eSIM pelos clientes em dispositivos e provedores de conectividade. Qualquer operadora móvel que utilize atualmente nossa plataforma de gerenciamento de assinaturas já pode se integrar a esta solução e começar a oferecer uma experiência de ativação de eSIM com um clique para todos os usuários com um dispositivo Android",disse Eva Rudin, Vice-Presidente Executiva de Soluções de Conectividade Móvel na Thales. -0- *T Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é líder mundial em tecnologias avançadas, investindo em inovações digitais e de "tecnologia profunda" (conectividade, big data, inteligência artificial, segurança cibernética e tecnologias quânticas) para construir um futuro de confiança, essencial ao desenvolvimento de nossas sociedades. O Grupo fornece a seus clientes (empresas, organizações e governos) nos domínios de defesa, aeronáutica, espacial, transportes, identidade digital e segurança, soluções, serviços e produtos que os ajudam a cumprir seu papel crucial, sendo a consideração pelas pessoas a força motriz por trás de todas as decisões. A Thales possui 77 mil¹ funcionários em 68 países. Em 2022, o Grupo gerou vendas de 17,6 bilhões de euros. _______________________________¹ Excluindo o setor dos transportes, que está sendo alienado.*T ACESSE Thales Group Identidade Digital e Segurança O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

