Comunicado do Business Wire :Tecnotree

A Tecnotree, uma plataforma digital global e líder de serviços para IA, 5G e tecnologias nativas da nuvem, anunciou a concessão de um novo acordo multimilionário com a Umniah, principal fornecedora de uma variedade de soluções de telecomunicações na região MENA com até 3 milhões de assinantes. Com esse projeto, a Tecnotree pretende fornecer ao operador um envolvimento do cliente BSS incorporado em IA. O acordo, que implementa uma pilha completa de BSS juntamente com a plataforma Tecnotree Sensa Intelligence, operacionaliza a IA nos fluxos de trabalho de negócios e é a segunda vitória da Tecnotree em termos de caso de uso de experiência do cliente orientado para AIML.

Nesse projeto, a Umniah busca atualizar seu atual sistema de CRM com uma nova implementação de CX visando melhorias no NPS, redução de churn e aumento no ARPU. Como parte do acordo, a Tecnotree implantará aplicativos BSS Sensa com IA integrada, simplificando o ciclo de desenvolvimento de IA e proporcionando um tempo mais rápido para obter valor em produtos.

Os aplicativos incluirão um catálogo dinâmico de produtos, autoatendimento digital e gestão de clientes, gestão de pedidos orientada por catálogo, geração de demanda por meio de campanhas omnicanal e integração configurável com principais redes sociais, gestão de leads e funis, gestão de força de trabalho empresarial com orquestração de processos de negócios, inteligência empresarial e capacidades analíticas, gestão de solicitações de serviço empresarial e de consumo, gestão de parceiros, E-Shop (mercado) e portal de autoatendimento B2B. A solução fornecerá ao operador uma solução unificada com inteligência incorporada para transformação em todas as aplicações, que permite capacidades de venda cruzada B2B2X e aumento de vendas.

Faisal Qamhiyah, CEO da Umniah, declarou: "O lançamento da plataforma avançada de Experiência do Cliente (CX) marca um passo fundamental na nossa transformação para revolucionar as interações com os clientes e satisfazer as suas expectativas da era digital. Isso demonstra nossa dedicação em compreender nossos clientes, interagir com eles e mantê-los informados sobre o cenário em evolução do mundo digital. Com as expectativas dos clientes para experiências perfeitas e personalizadas em alta, esta plataforma visa superar essas demandas, fornecendo uma perspectiva aprofundada das interações com os clientes.."

Qamhiyah acrescentou: "A Umniah prevê um futuro em que seus clientes corporativos se destacam na compreensão e no atendimento das necessidades dinâmicas de seus clientes, levando-os ao crescimento sustentável e ao sucesso na era digital."

Comentando sobre o novo acordo, Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation, disse: "Estamos muito empolgados em embarcar neste novo capítulo com a Umniah, pois os ajudamos a redefinir experiências digitais inigualáveis com a ajuda de nosso Digital BSS e da malha Sensa AIML, para a transformação de seus negócios. Nossa pilha de BSS digital incorporada aos recursos da Tecnotree Sensa AIML permitirá que o cliente melhore a agilidade dos negócios e responda mais rapidamente à dinâmica do mercado, ao mesmo tempo em que humaniza as experiências e capacita o ciclo de vida da jornada do cliente com a hiperpersonalização da Sensa."

A transformação também lhes permitirá otimizar os custos operacionais, ao mesmo tempo em que melhora significativamente a capacidade de monetização de receitas com nossos insights e recomendações baseados em IA/ML. A colaboração marca um avanço significativo para a Tecnotree no campo da inteligência artificial, reforçando nosso compromisso de aprimorar serviços digitais que criam diferenciação comercial e ajudam nossos clientes a oferecer experiências de cliente insuperáveis."