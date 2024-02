Comunicado do Business Wire :SES

Após uma série de colaborações bem-sucedidas para combater a exclusão digital, a provedora de serviços de conectividade da Colômbia INRED e a SES anunciam hoje que fornecerão serviços de satélite de alta capacidade para o Ministério das Tecnologias da Informação e Comunicação (Mintic) da Colômbia a fim de apoiar projetos de inclusão digital em todo o país. A INRED utilizará o serviço Managed Enterprise da SES fornecido através de seus satélites Geostationary Earth Orbit (GEO) para conectar 300 novos locais, incluindo aqueles em áreas remotas que não podem ser alcançadas por redes terrestres tradicionais baseadas em fibra. Como parte do projeto denominado "Zonas Comunitarias para la Paz", a INRED fornecerá serviços Wi-Fi gratuitos para áreas historicamente desconectadas em toda a Colômbia por meio dos satélites SES-17 e SES-14 de alta capacidade da SES. Os serviços de conectividade aprimorados permitirão que a INRED forneça rapidamente serviços de banda larga a 300 áreas pouco povoadas, com a possibilidade de aumentar facilmente a capacidade no futuro, se necessário. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A INRED e a SES vêm colaborando com o governo colombiano há seis anos e conectaram mais de 2 mil locais em algumas das áreas mais difíceis de alcançar do país, garantindo que mais pessoas e empresas tenham acesso equitativo a oportunidades sociais e econômicas.

Após um extenso processo de avaliação, a SES foi selecionada com base em seu serviço confiável e escalável e nos recursos dedicados disponíveis para apoiar o projeto. O Managed Enterprise Service da SES é um serviço gerenciado, pronto para uso, que permite que clientes como a INRED forneçam acesso a banda larga ultraconfiável e de alto desempenho para qualquer área remota de negócios. A SES será capaz de instalar terminais de abertura muito pequena (VSATs) rapidamente, permitindo que a INRED cumpra os prazos agressivos para conclusão do projeto. "As tecnologias de satélite da SES fornecem à INRED a possibilidade de ampliar facilmente a capacidade para atender aos requisitos do Mintic, ao mesmo tempo que reduzem o custo e a complexidade de levar conexão a áreas rurais e isoladas da Colômbia", disse John Ureña, Chief Executive Officer da INRED. "Mais importante ainda, essa rede de satélites ajudará a abrir caminho para um futuro social e econômico melhor para o povo colombiano". "Na SES, estamos comprometidos em apoiar nossos parceiros para reduzir a lacuna digital. Já possibilitamos à INRED conectar quase um milhão de pessoas em 1.300 localidades da Colômbia com acesso ao Wi-Fi", acrescentou e Omar Trujillo, vice-presidente de Enterprise Americas na SES. "Ao expandir nossa colaboração com a INRED, podemos levar mais serviços baseados em tecnologia para mais pessoas na região, ajudando-as a aproveitar ferramentas e recursos que podem gerar novas oportunidades".

Sobre a SES A SES tem uma visão ousada de oferecer experiências incríveis em qualquer lugar da Terra, distribuindo conteúdo de vídeo da mais alta qualidade e fornecendo serviços de conectividade de dados sem interrupções em todo o mundo. Como líder em soluções globais de conectividade de conteúdo, a SES é proprietária e opera a única constelação de satélites em órbita geoestacionária e órbita terrestre média (GEO-MEO) do mundo, com a combinação única de cobertura global e alto desempenho. Ao aproveitar sua vasta e inteligente rede habilitada para a nuvem, a SES oferece soluções de conectividade de alta qualidade em qualquer lugar em terra, no mar ou no ar, e é uma parceira confiável das principais empresas de telecomunicações, operadoras de redes móveis, governos, provedores de serviços de conectividade e nuvem, emissoras, operadores de plataformas de vídeo e proprietários de conteúdo do mundo. A rede de vídeo da SES transporta mais de 6.400 canais, alcançando 369 milhões de domicílios, oferecendo serviços gerenciados de mídia para conteúdo linear e não linear. A empresa tem sede em Luxemburgo e está listada nas bolsas de Paris e Luxemburgo (Ticker: SESG). Mais informações estão disponíveis em: www.ses.com.

Sobre a INRED A INRED foi criada em 2002 como uma empresa de engenharia que se tornou uma referência no setor de TIC, com expertise em serviços de rede integrados para diversos mercados. A INRED se consolidou como um dos principais provedores de soluções para projetos que promovem a inclusão social na Colômbia. Devido à nova parceria com a SES, a INRED ampliou seu portfólio, integrando camadas de valor e alcançando os usuários finais com soluções 'chave na mão' para conectividade via satélite de alto desempenho. A INRED fornece serviços de telecomunicações habilitados por satélite e soluções de última milha. A empresa oferece soluções tecnológicas de ponta em locais onde a infraestrutura de telecomunicações é deficiente ou inexistente. A INRED tem cobertura nacional e profissionais especializados que garantem a operação e gestão de projetos no setor de TIC sob a premissa de qualidade, compromisso e paixão pela satisfação do cliente. Mais informações estão disponíveis em: www.inred.com.co