Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

Os módulos das séries Quectel NCM825, NCM835 e NCM865 utilizam um sistema de conectividade móvel Qualcomm® FastConnect? 7800 da Qualcomm Technologies e suportam operação simultânea nas bandas de frequência de 2,4 GHz mais 5 GHz e 2,4 GHz mais 6 GHz graças ao MIMO 2 x 2 com capacidade de banda dupla simultânea (DBS). Os chipsets NCM865 e NCM865A apresentam tecnologia High Band Simultaneous (HBS), que aprimora a comunicação sem fio, minimizando a interferência no espectro de alta frequência. Esse avanço contribui para um uso mais eficiente da largura de banda, resultando na diminuição da latência e no aumento da taxa de transferência de dados. Os módulos também suportam operação multi-link (MLO), um recurso que permite aos roteadores usar múltiplas bandas e canais sem fio ao mesmo tempo para se conectar a um cliente Wi-Fi 7. O MLO permite que a série NCM8x5 alcance uma taxa de dados mais rápida, latência muito menor e maior confiabilidade de rede para os usuários.

"Estamos muito satisfeitos em trazer mais opções para OEMs de PC, adicionando módulos Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 ao nosso portfólio", disse Norbert Muhrer, presidente e CSO da Quectel Wireless Solutions. "Ao aproveitar o desempenho da operação multi-link juntamente com a capacidade simultânea de banda dupla, podemos garantir que os usuários finais possam acessar dados mais rápidos com latência ultrabaixa, ao mesmo tempo que continuam a ter uma excelente confiabilidade de rede. Isso amplia a gama de desempenho para os fabricantes e possibilita experiências melhores e mais flexibilidade para seus clientes."

Além disso, os novos módulos são compatíveis com largura de banda 4K-QAM e 320 MHz, o que os habilita a atingir uma taxa de dados máxima de 5,8 Gbps, permitindo a latência ultrabaixa e a resposta em tempo real que os casos de uso de laptop exigem. Os módulos também integram e são compatíveis com dual Bluetooth, Bluetooth Low Energy (BLE) de 2 Mbps, áudio LE e BLE de longo alcance.

A série Quectel NCM825 mede 16,0 mm x 20,0 mm x 1,80 mm, enquanto a série NCM865 mede 22,0 mm x 30,0 mm x 2,25 mm. Os módulos operam na faixa de temperatura de -10 °C a +65 °C e as variantes são certificadas por reguladores em todo o mundo.

A Quectel coloca a segurança no centro de tudo o que faz. Ela trabalha em estreita colaboração com a Finite State, líder no gerenciamento de riscos da cadeia de fornecimento de software para empresas, para aprimorar a segurança de seus módulos. Isso é feito por meio de testes de segurança rigorosos, melhor visibilidade da cadeia de fornecimento de software e gerenciamento abrangente de riscos de software, garantindo, assim, testes de segurança em todas as fases do ciclo de desenvolvimento. Além dos testes de penetração de seus principais módulos, a Quectel anunciou o lançamento dos documentos Software Bill of Materials (SBOM) e Vulnerability Exploitability Exchange (VEX) para seus módulos de IoT. Esses recursos, que são pioneiros no setor entre os fabricantes de módulos de IoT, serão disponibilizados no site da Quectel.

Além disso, para ajudar os clientes a facilitar seus projetos, a Quectel oferece diversas antenas de alto desempenho que aumentam significativamente a conectividade sem fio. Os desenvolvedores de IoT podem agrupar módulos Quectel com antenas e serviços de pré-certificação da Quectel, reduzindo o custo e o tempo de comercialização de seus dispositivos IoT.