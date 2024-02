Comunicado do Business Wire :Mavenir

solutions by stc, principal facilitador da transformação digital na Arábia Saudita e na região, anuncia um acordo Open RAN com a Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa em nuvem que está construindo o futuro das redes, para lançar a primeira rede comercial Open RAN na Arábia Saudita. O anúncio é um impulso à missão estratégica do Grupo da stc de fornecer tecnologia emergente aos clientes móveis do Reino, apoiando a estratégia de transformação digital Visão 2030. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240226387953/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Signing ceremony at Mobile World Congress (MWC) on stc stand in Hall 3. Executive company representatives: Yousef Almarshad, Chief Commercial Officer at solutions by stc & Pardeep Kohli, Chief Executive Office at Mavenir. (Photo: Business Wire)

Estima-se que o serviço entre em operação comercialmente com sua rede Open RAN de próxima geração em 2024. Esta decisão segue uma implantação inicial bem-sucedida para rede de acesso NSA 4G e 5G multicamadas na plataforma Open RAN para stc, entregue em parceria com a solutions by stc e a Mavenir. A recém-lançada rede de rádio 4G e 5G multicamadas utilizará a tecnologia 4G Remote Radio Unit (RRU) e 5G Massive MIMO (mMIMO) Active Antenna Unit (AAU) da Mavenir e aproveitará a Mavenir Webscale Platform (MWP) nativa da nuvem com sistemas totalmente conteinerizados. Software de Unidade Centralizada (CU) e Unidade Distribuída (DU). A solução será executada em plataforma de hardware x86 comercial pronta para uso (COTS), que representa a melhor tecnologia da categoria para sistemas de rádio de interface aberta. A Mavenir e a parceira solutions by stc localizada na Arábia Saudita fornecerão à stc uma solução de implantação nativa da nuvem que aproveita uma combinação completa de serviços profissionais especializados, além de hardware e software de ponta e perfeitamente integrada à rede de rádio da stc. Yousef Almarshad, diretor comercial da solutions by stc, comentou: "A inovação da tecnologia Open RAN da Mavenir, juntamente com soluções da experiência incomparável da stc no mercado da Arábia Saudita, oferecem uma base sólida para esta implantação pioneira de Open RAN, trazendo a próxima geração desempenho e serviços inovadores para os valiosos clientes da stc em todo o Reino - indo além das velocidades de dados para uma rede mais sustentável, segura e econômica, alimentada pelo Open RAN da Mavenir." BG Kumar, presidente de redes de acesso, plataformas e capacitação digital da Mavenir, acrescentou: "A Mavenir está extremamente satisfeita por ter sido premiada com a oportunidade de construir a primeira implantação comercial de Open RAN na Arábia Saudita em colaboração com a solutions by stc. A Mavenir está confiante de que a rede Open RAN da stc na Arábia Saudita atuará como um catalisador para acelerar ainda mais as jornadas de transformação digital das operadoras em toda a região do Oriente Médio, inaugurando uma onda de inovação focada no cliente que pode aproveitar totalmente o potencial único gerado pelos padrões abertos e arquitetura." Sobre o stc Group: O stc group é um motor de transformação digital na região, oferecendo soluções avançadas e impulsionando o processo de digitalização. O grupo oferece infraestrutura fixa e fixa, serviços móveis e de dados e serviços de banda larga e computação em nuvem. www.stc.com.sa

Sobre a solutions by stc: A solutions by stc representa a força motriz da transformação digital no Reino da Arábia Saudita e na região, e o fornecedor número um de soluções de tecnologia da informação na Arábia Saudita. A solutions visa capacitar os setores público e privado, atendendo às exigências da era digital e adotando suas últimas tendências. Também trabalha para oferecer aos seus clientes um portfólio diversificado de serviços e produtos para apoiar suas operações diárias, uma vez que os serviços básicos de comunicação e tecnologia da informação prestados pela empresa são desenvolvidos para possibilitar a gestão e a expansão dos negócios.

A solutions by stc iniciou suas operações há mais de 25 anos e já prestou serviços a quase 24.000 clientes em 35 cidades da Arábia Saudita e região. A experiência da empresa abrange vários setores importantes, incluindo bancos, saúde, educação, petróleo e gás, imobiliário e telecomunicações. A empresa possui aproximadamente 1.700 funcionários, incluindo mais de 1.000 com certificações nas principais áreas de tecnologia. www.solutions.com.sa Sobre a Mavenir: A Mavenir está construindo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas por IA que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a aproveitar os benefícios do 5G e obter redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Sendo a pioneira em Open RAN e comprovadamente inovadora no setor, as soluções premiadas da Mavenir estão fornecendo automação e monetização em redes móveis ao redor do mundo, que aceleram a transformação de redes de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, atendendo mais de 50% dos assinantes do mundo. Para mais informações, acesse www.mavenir.com