Comunicado do Business Wire :Lifezone Metals

A Lifezone Metals Limited's (NYSE: LZM), com seu CEO, Chris Showalter, tem o prazer de fornecer uma atualização sobre o progresso do estudo de viabilidade definitivo em andamento do projeto de níquel de Kabanga, localizado no noroeste da Tanzânia, e em Kahama, onde a refinaria hidrometalúrgica de Kabanga estará localizada. Acredita-se que Kabanga seja um dos maiores e mais ricos depósitos de sulfeto de níquel não desenvolvidos do mundo. A refinaria hidrometalúrgica de Kahama permitirá o beneficiamento de níquel, cobre e cobalto no país com baixas emissões de dióxido de carbono e zero emissões de dióxido de enxofre. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240226203205/pt/ Figure 1: Early Years Blend Composite locked-cycle flotation test work showing concentrate nickel grade versus. nickel recovery. Source: Bureau Veritas Minerals Pty Ltd, Project No. 4668, Locked Cycle Test 2 (LCT2 EYBC). The Locked Cycle Test final product result is based on the average performance of cycles 4 to 6 of the test, at steady state. The Locked Cycle Test curve is derived from the rougher concentrate only and the high-grade concentrate streams of the same test for the same cycles 4 to 6. The curve also reflects and is validated by the open-cycle testing results on the same Early Years Blend Composite sample.

A Lifezone Metals determinou que um plano de desenvolvimento de duas fases para seu projeto de níquel de Kabanga constituirá o caso base do estudo de viabilidade definitivo. O trabalho de design e o planejamento da mina até o momento apoiam uma operação esperada de 3,4 milhões de toneladas por ano (mtpa) no total, composta por uma expansão de 1,7 milhão de toneladas por ano na Fase 1 e uma expansão adicional de 1,7 milhão de toneladas por ano na Fase 2. A empresa continua colaborando estreitamente com o seu parceiro de projeto neste plano de desenvolvimento de duas fases, bem como em vários outros fluxos de trabalho do estudo de viabilidade definitivo. A Lifezone Metals está trabalhando para evoluir e integrar a sustentabilidade no planejamento, implementação e prontidão operacional do projeto no país. O estudo de viabilidade definitivo do projeto de níquel de Kabanga, que avalia as especificações técnicas e o caso de negócios econômicos da mina subterrânea de níquel-cobre-cobalto de Kabanga, do concentrador de Kabanga e da refinaria hidrometalúrgica de Kahama, é um trabalho em andamento e o planejamento da mina continua, incluindo a aplicação de fatores modificadores para estabelecer a viabilidade econômica das reservas minerais, com vários itens importantes de capital licitados. O estudo continua em vias de ser concluído até o final do terceiro trimestre de 2024. Showalter declarou: "Fizemos importantes progressos no avanço do estudo de viabilidade definitivo de Kabanga, que está avançando dentro do prazo e do orçamento, com atividades ocorrendo em vários países: Tanzânia, África do Sul e Austrália. O refinamento contínuo do plano de desenvolvimento e os testes metalúrgicos visam maximizar o valor atual líquido do projeto, otimizando simultaneamente os desembolsos de capital. Agradecemos o forte apoio e colaboração do parceiro do projeto, das nossas comunidades locais e do governo da Tanzânia, que continua cumprindo feitos importantes para manter o projeto no caminho certo". Programas específicos de extensos testes metalúrgicos continuam sendo realizados em apoio aos designs do processo para 1) o concentrador de Kabanga e 2) a refinaria hidrometalúrgica de Kahama. Trabalho de teste do concentrador de Kabanga alcança alta recuperação de níquel de 88,2% para um concentrado de níquel limpo de 18,8%

O trabalho de teste do concentrador de Kabanga conduzido em uma série de amostras compostas de variabilidade provenientes do programa de perfuração de 2023, representativas de tipos de litologia maciça de sulfeto e ultramáfica das zonas de Kabanga Norte e Tembo representativas de tipos de litologia ultramáfica e de sulfeto maciço das zonas Kabanga Norte e Tembo (consulte o comunicado à imprensa da Lifezone de 7 de dezembro de 2023), demonstrou altas recuperações de níquel, cobre e cobalto para concentração. O teste de ciclo bloqueado totalmente otimizado em um composto de mistura dos primeiros anos (EYBC) - uma amostra composta que se espera ser uma média representativa dos primeiros anos de produção de Kabanga -, com um teor de alimentação de 2,03% de níquel, obteve uma recuperação de níquel de 88,2% para um concentrado com classificação de 18,8% de níquel (ver Figura 1 abaixo). As recuperações associadas de cobre e cobalto no concentrado foram de 98,2% e 91% em teores de alimentação de 0,30% e 0,17%, respectivamente. Essas recuperações são consideravelmente superiores às supostas recuperações de flotação de 87,2% de níquel, 85,1% de cobre e 88,1% de cobalto usadas para calcular a atualização de recursos minerais de dezembro de 2023. O teste confirmou os resultados históricos da planta piloto e também está de acordo com o potencial de recuperação indicado pela mineralogia. A Lifezone Metals considera que essas recuperações são excelentes. Os altos teores de concentrado apresentam uma alimentação de refinaria excepcional com baixos níveis de elementos deletérios.Outros trabalhos de teste de variabilidade em intervalos de núcleos recém-perfurados foram iniciados em janeiro de 2024 e estão atualmente em andamento para testar a variação na litologia.

O trabalho de teste histórico incluiu trabalhos de teste de flotação em escala de bancada, de circuito aberto por lotes e de ciclo bloqueado e duas campanhas contínuas de testes em plantas piloto. Trabalhos de teste adicionais em apoio ao projeto do concentrador para o estudo de viabilidade definitivo de Kabanga foram concluídos no Laboratório Bureau Veritas em Perth (Austrália), sob a gestão de equipes técnicas da Lifezone Metals e DRA Global - a principal engenharia consultora responsável pelo estudo de viabilidade definitivo de Kabanga. Mais de 120 testes de flotação de circuito aberto por lotes em escala de bancada, 116 testes de flotação de circuito aberto em escala de bancada e um teste de ciclo travado totalmente otimizado foram realizados até o momento na atual fase de trabalho. O trabalho de teste da refinaria hidrometalúrgica de Kahama mostra que as altas recuperações de metais acabados são alcançáveis em curtos prazos