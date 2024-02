Comunicado do Business Wire :Life House

A Life House ampliou sua presença em Oaxaca, México, com a gestão da Casa Yuma, um hotel butique e restaurante à beira-mar com inauguração prevista para março de 2024 em Puerto Escondido. Este passo marca uma etapa significativa no crescimento da Life House no México ao integrar uma experiência imersiva em um dos destinos de lazer mais dinâmicos e emergentes do país. Conhecido por suas praias idílicas, cultura de surfe florescente e vida noturna vibrante, Puerto Escondido está se tornando rapidamente em um destino muito procurado para surfistas e viajantes de luxo. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240226845319/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Casa Yuma in Oaxaca, Mexico is opening in March 2024 and will be operated by Life House. (Photo: Business Wire)

A Casa Yuma contará com 25 quartos lindamente projetados, uma piscina luxuosa, um espaço de trabalho compartilhado com vista para o oceano, além de um restaurante e bar vibrante que oferece comida caseira tradicional sobre fogo, brasas e cinzas. O hotel foi projetado para oferecer uma experiência exclusiva e íntima para atender aos hóspedes que buscam relaxamento e aventura em Puerto Escondido. O grupo proprietário por trás da Casa Yuma é liderado por Tim de Belloy, um desenvolvedor francês experiente, conhecido por seus projetos residenciais de luxo em The Heights, Houston. Embarcando em seu primeiro empreendimento hoteleiro, Tim se sentiu atraído pelo potencial inexplorado de Puerto Escondido e oportunidade para criar algo verdadeiramente exclusivo no cenário de hospitalidade. A Life House, com sua expertise e sistemas de gestão avançados, oferece sua capacidade para tornar os hotéis em algo extremamente lucrativo e fácil de possuir. "Quer você queira ou não, na Casa Yuma você pode conhecer pessoas que por si só criarão uma experiência excepcional para a sua viagem", compartilhou de Belloy. "Adaptamos este projeto para conectar hóspedes com outros hóspedes, em um local exclusivo. Vocês têm que vê-lo; é especial. Como um proprietário de hotel de primeira vez, é reconfortante saber que o meu hotel está em mãos experientes. Os serviços abrangentes da Life House cobrem aspectos que vão desde a gestão operacional até estratégias avançadas de receita, permitindo que eu me concentre em uma visão mais ampla para minha propriedade. Eles ajudam a tornar a propriedade de um hotel uma experiência gratificante e gerenciável." Com a realização desta parceria com a Life House, a Casa Yuma está pronta para redefinir a hospitalidade em Puerto Escondido. Posicionada para se tornar um marco distinto em Puerto Escondido, a Casa Yuma promete oferecer um refúgio atraente, que combina a serenidade de um retiro à beira-mar e a cultura local com modernidade, luxo e aventura. Sobre a Life House: A Life House é uma empresa de tecnologia e gestão hoteleira verticalmente integrada, com o compromisso de transformar hotéis butique com o seu software avançado, sistemas operacionais e serviço de qualidade institucional. Fundada em 2017, a Life House tem como objetivo tornar os hotéis independentes mais lucrativos, previsíveis e perfeitos para os proprietários. Para mais informações, visite www.life-house.com.

Contato Maura Lewkowicz, vice-presidentes de Crescimento e Operações e-mail: maura@life-house.com