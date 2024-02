Comunicado do Business Wire :Hurricane Electric

Este PoP é o primeiro local da Hurricane Electric no Chile e o oitavo na América do Sul. Ele proporcionará às organizações da região melhor tolerância a falhas, balanceamento de carga e gerenciamento de congestionamento na entrega de serviços de conectividade IP de próxima geração.

O data center Ascenty SCL2 fica a apenas 20,5 quilômetros (12,7 milhas) do Aeroporto Internacional Arturo Merino Benitez e é facilmente acessível pelas principais rodovias. Essa instalação atende clientes em todo o Chile e é um dos três data centers da Ascenty nesta capital. A rede está conectada a cabos submarinos brasileiros e a todas as estações de aterrissagem de cabos internacionais, proporcionando aos clientes um alcance global. Esse data center seguro e neutro em relação a operadoras de 22.000 metros quadrados tem 1.500 racks, capacidade de energia local de 16 MW, fonte de alimentação redundante N-1, com três linhas de energia atendendo cada data hall, bem como uma planta de água gelada redundante N-2 e corredores técnicos isolados para equipamentos manutenção.

A Hurricane Electric, o maior backbone de Internet com IPv6 nativo do mundo, anunciou hoje que implantou um novo ponto de presença (Point of Presence, PoP) na Ascenty SCL2 em Santiago, no Chile. O novo PoP está localizado no endereço 2100 Calle Guacolda, Santiago 8710067, Chile.

Santiago abriga um forte setor manufatureiro, que responde por 50% do PIB do país. É também o centro tecnológico do Chile, com um ecossistema de start-ups forte e favorável. O Chile é uma força econômica proeminente, com relações comerciais sólidas e estáveis e um setor tecnológico em crescimento que impulsiona a inovação digital na América do Sul.

"Estamos entusiasmados em implantar nosso primeiro PoP no Chile para fornecer às empresas locais e aos ISPs um trânsito IP global confiável", disse Mike Leber, presidente da Hurricane Electric. "Este PoP reafirma nosso compromisso em fornecer opções de conectividade de alta qualidade e baixa latência na América do Sul, ao mesmo tempo que ajuda a fortalecer a infraestrutura técnica da região".

Os clientes da Ascenty SCL2 e em Santiago e arredores agora têm diversas novas opções de conectividade e acesso à extensa rede IPv4 e IPv6 da Hurricane Electric por meio de portas 100GE (100 Gigabit Ethernet), 10GE (10 Gigabit Ethernet) e GigE (1 Gigabit Ethernet). Além disso, os clientes nas instalações podem trocar tráfego IP com a vasta rede global da Hurricane Electric, que oferece mais de 30.000 sessões BGP com mais de 10.000 redes diferentes por meio de 310 pontos de troca principais e milhares de portas de peering privadas e de clientes.

Sobre a Hurricane Electric

A Hurricane Electric, com sede em Fremont, Califórnia, opera sua própria rede global IPv4 e IPv6 e é considerada o maior backbone IPv6 do mundo. Em sua rede global, a Hurricane Electric está conectada a 310 grandes pontos de troca e realiza trocas de tráfego diretamente com mais de 10.000 redes diferentes. Empregando uma topologia de fibra ótica resiliente, a Hurricane Electric tem cinco caminhos 100G redundantes que cruzam a América do Norte, quatro caminhos 100G separados entre os EUA e a Europa, bem como anéis 100G na Europa, Austrália e Ásia. A Hurricane também tem um anel que circunda a África e um PoP em Auckland, na Nova Zelândia. A Hurricane Electric oferece soluções de trânsito IPv4 e IPv6 na mesma conexão. As velocidades de conexão disponíveis incluem 100GE (100 gigabits/segundo), 10GE e Ethernet de gigabit. Mais informações estão disponíveis em http://he.net .

