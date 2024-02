Comunicado do Business Wire :HSBC North America Holdings Inc.

O HSBC anunciou hoje que recebeu os principais prêmios na Trade Finance Survey 2024 da Euromoney. O banco recebeu 28 prêmios de líder de mercadoe melhor serviçoem 24 mercados e regiões, incluindo as Américas. O HSBC recebeu o prêmio de líder de mercadona Trade Finance Survey 2024 da Euromoney nas seguintes regiões: global, América do Norte, Ásia-Pacífico e Oriente Médio. O HSBC também foi classificado em primeiro lugar como melhor serviçonas regiões global, América Latina e Ásia-Pacífico. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Nosso sucesso na Euromoney reafirma nossa missão de fornecer soluções de nível mundial para clientes em toda a América a fim de atender às suas necessidades críticas de financiamento comercial", disse Marissa Adams, líder regional das Américas de finanças de recebíveis e comércio global. "Os clientes precisam de suporte globalmente orientado para enfrentar as complexidades e rupturas do atual clima comercial".

"Esse reconhecimento solidifica ainda mais a posição do HSBC como o principal banco internacional de financiamento comercial, apoiando clientes com uma ampla rede global que conecta o Oriente ao Ocidente", disse Wyatt Crowell, líder de operações bancárias comerciais dos EUA. Além do nosso reconhecimento a nível regional, cinco mercados do HSBC conquistaram prêmios de destaque em seus respectivos países. Uruguai e México foram vencedores nas categorias de líder de mercadoe melhor serviço.Argentina e Estados Unidos foram reconhecidos como líderes de mercado, e Brasil recebeu o prêmio de melhor serviço. Sobre o HSBC HSBC Holdings plcA HSBC Holdings plc, empresa controladora do HSBC, tem sede em Londres. O HSBC atende clientes em todo o mundo a partir de escritórios em 62 países e territórios. Com US$ 3.039 bilhões em ativos em 31 de dezembro de 2023, o HSBC é uma das maiores organizações bancárias e de serviços financeiros do mundo. O HSBC Bank USA, National Association (HSBC Bank USA, N.A.) atende clientes por meio de serviços bancários pessoais e de patrimônio, banco comercial, banco privado, banco global e serviços de mercados e títulos. Produtos de depósito são oferecidos pelo HSBC Bank USA, N.A., membro do FDIC. Ele opera centros de patrimônio em: Califórnia; Washington, D.C.; Flórida; Nova Jersey; Nova York; Virgínia e Washington. O HSBC Bank USA, N.A. é a principal subsidiária da HSBC USA Inc., uma subsidiária integral da HSBC North America Holdings Inc. Para mais informações, acesse: HSBC nos EUA

Play

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240227052586/pt/

Contato Consultas da mídia para: Matt Kozar Vice-presidente de comunicações externas, EUA matt.kozar@us.hsbc.com