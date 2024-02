Comunicado do Business Wire :BYD

BYD SEAL shortlisted in the Top 3 for the "World Car of the Year" category (Photo: Business Wire)

No Salão Automóvel de Genebra, em 26 de fevereiro, o World Car Awards anunciou os três finalistas para 2024. Os modelos da BYD, BYD SEAL e BYD DOLPHIN, se destacaram entre uma série de concorrentes, garantindo seus lugares entre os três finalistas nas categorias "Carro Mundial do Ano" e "Carro Mundial Urbano", respectivamente, e avançando para a fase final da competição. A BYD fez história como a primeira e única montadora chinesa a ficar entre os finalistas na categoria "Carro Mundial do Ano".

Considerados como os três principais prêmios automotivos do mundo, o "World Car Awards", o "Carro Europeu do Ano" e o "Carro Norte-Americano do Ano" são altamente conceituados. Apelidado de "Óscar do mundo automóvel", o "World Car Awards" é particularmente celebrado pela sua ênfase nos modelos internacionais, o que faz dele um evento muito aguardado no setor automotivo global. O desempenho excepcional da BYD destaca seu status como líder mundial no espaço de Veículos com Novas Energias.

Estes dois modelos, com o seu design característico, tecnologia de ponta e funcionalidades de segurança robustas, chamaram a atenção de mais de 100 especialistas de comunicação social do setor automotivo de 29 países. Em 2023, o BYD SEAL e o BYD DOLPHIN alcançaram classificações de cinco estrelas nos testes Euro NCAP e ANCAP. Notavelmente, o BYD SEAL também foi indicado como finalista na categoria Carro Europeu do Ano de 2024.

Como pioneira no setor de veículos com novas energias, a BYD alcançou um marco com mais de 3 milhões de vendas de veículos com novas energias em 2023, garantindo o primeiro lugar em vendas globais pelo segundo ano consecutivo e entrando para as 10 principais marcas automotivas globais; algo inédito para uma montadora chinesa.

Até agora, os veículos com novas energias da BYD têm uma presença substancial em mais de 70 países e regiões em seis continentes, abrangendo mais de 400 cidades. Em 2023, a BYD emergiu como pioneira nas vendas de veículos com novas energias em vários mercados internacionais, incluindo Tailândia, Singapura, Colômbia e Brasil, conquistando amplo reconhecimento e a preferência dos consumidores.

Alinhando-se com a missão do World Car Awards de promover a inovação contínua no setor automotivo, a BYD está comprometida em desenvolver uma nova solução abrangente de energia com emissão zero por meio de inovações tecnológicas. O objetivo é melhorar as experiências de viagem dos consumidores, liderar o crescimento do setor de veículos com novas energias e contribuir ativamente para a transformação e o progresso do setor automotivo. Olhando para o futuro, a BYD continuará a perseguir com afinco sua visão de "Resfriar a Terra em 1°C", impulsionando de forma contínua a transformação verde e de baixo carbono do setor e o desenvolvimento sustentável global.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.