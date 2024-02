Comunicado do Business Wire :BeiGene, Ltd.

-- Em combinação com pemetrexedo e quimioterapia contendo platina para o tratamento de primeira linha de pacientes adultos com CPNPC não escamoso cujos tumores têm expressão de PD-L1 em ?50% das células tumorais sem mutações positivas para EGFR ou ALK e que têm CPNPC localmente avançado e não são candidatos à ressecção cirúrgica ou quimiorradiação à base de platina, ou NSCLC metastático.

-- Em combinação com carboplatina e paclitaxel ou nab-paclitaxel para o tratamento de primeira linha de pacientes adultos com CPNPC escamoso que apresentam CPNPC localmente avançado e não são candidatos à ressecção cirúrgica ou quimiorradiação à base de platina, ou CPNPC metastático.

BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), uma empresa global de oncologia, anunciou hoje que o Comitê de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) emitiu um parecer positivo recomendando aprovação do tislelizumabe como tratamento para câncer de pulmão de não pequenas células (NSCLC) em três indicações:

-- Como monoterapia para o tratamento de pacientes adultos com CPNPC localmente avançado ou metastático após terapia prévia à base de platina. Os pacientes com CPNPC mutante de EGFR ou ALK positivo também devem ter recebido terapêuticas direcionadas antes de receberem tislelizumab.

"Através de três ensaios clínicos de Fase 3 que incluíram cerca de 1.500 pacientes em todo o mundo, incluindo na União Europeia, o tislelizumab demonstrou ser uma terapia eficaz para pacientes com CPNPC virgens de tratamento e resistentes ao tratamento", disse Mark Lanasa, M.D., Ph. D., Diretor Médico, Tumores Sólidos da BeiGene. "O parecer positivo hoje emitido pelo CHMP aproxima-nos um passo do fornecimento de uma importante opção de tratamento aos pacientes na Europa com câncer de pulmão, que está entre os cânceres mais comuns e é uma das principais causas de morte por câncer na região."

O Pedido de Autorização de Introdução no Mercado (MAA) para NSCLC baseia-se nos resultados de três estudos de Fase 3 que inscreveram 1.499 pacientes. Os resultados da terapia combinada de primeira linha do RATIONALE 307 avaliando tislelizumabe em NSCLC escamoso avançado e do RATIONALE 304 avaliando tislelizumabe em NSCLC não escamoso localmente avançado ou metastático foram publicados noJAMA Oncology e noJournal of Thoracic Oncology , respectivamente. Os resultados da monoterapia de segunda linha do RATIONALE 303 avaliando o tislelizumabe no CPNPC avançado previamente tratado foram publicados noJournal of Thoracic Oncology .

O Dr. Lanasa acrescentou: "À medida que fortalecemos o nosso portfólio global em tumores sólidos, este parecer positivo do CHMP marca outro marco significativo na União Europeia para o tislelizumab apenas alguns meses depois de ter sido aprovado para o tratamento do carcinoma espinocelular avançado do esôfago. Continuaremos a seguir a ciência e os dados para avançar com o tislelizumab como monoterapia e tratamento combinado para responder às necessidades não satisfeitas dos pacientes em todo o mundo."

O tislelizumab, sob a marca TEVIMBRA®, recebeu aprovação da Comissão Europeia para ESCC avançado ou metastático após quimioterapia anterior em 2023 e está atualmente sob revisão pela Food and Drug Administration dos EUA. O tislelizumabe também está sendo revisado pelo FDA como tratamento de primeira linha para pacientes com ESCC irressecável, recorrente, localmente avançado ou metastático. A BeiGene lançou mais de 17 ensaios potencialmente possibilitadores de registro com tislelizumabe, com mais de 13.000 pacientes inscritos até o momento, dos quais 15 já relataram resultados positivos. Nestes estudos clínicos, o tislelizumab demonstrou consistentemente a sua capacidade de proporcionar melhorias clinicamente significativas na sobrevivência e na qualidade de vida, com uma relação benefício-risco positiva para pacientes com câncer numa variedade de tipos de tumores - em muitos casos, independentemente do status PD-(L)1 - tanto como monoterapia quanto em combinação com outros regimes. Mais de 900.000 pacientes receberam prescrição de tislelizumabe até o momento.

Sobre o RATIONALE 307RATIONALE 307 (NCT03594747) é um ensaio clínico aberto e randomizado de Fase 3 que envolveu 360 pacientes com NSCLC escamoso avançado. O estudo atingiu seu objetivo primário com tislelizumabe de primeira linha em combinação com quimioterapia, resultando em melhora estatisticamente significativa na sobrevida livre de progressão (PFS), bem como taxas de resposta objetiva (ORRs) mais altas e um perfil de segurança/tolerabilidade gerenciável, independentemente da PD- Expressão L1. A PFS mediana foi de 7,7 meses para tislelizumab em combinação com paclitaxel e carboplatina (taxa de risco, HR: 0,45 [IC 95%: 0,326-0,619]; P< 0,001) e 9,6 meses para tislelizumab em combinação com nab-paclitaxel e carboplatina (HR : 0,43 [IC 95%: 0,308-0,60]; P< 0,001) versus 5,5 meses para paclitaxel e carboplatina isoladamente, em um acompanhamento médio do estudo de 8,6 meses. Os eventos adversos emergentes do tratamento de grau ?3 mais comuns foram diminuição dos níveis de neutrófilos, neutropenia e leucopenia.