Computador e duas chaves USB contendo planos de segurança para Paris-2024 são roubados em trem

Uma pasta contendo um computador e duas chaves USB onde estavam guardados os planos de segurança para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 elaborados pela polícia municipal da capital francesa foi roubada na segunda-feira, em um trem numa estação da cidade, confirmou uma fonte policial nesta terça-feira (27).

O dono da pasta é um engenheiro da prefeitura de Paris, que colocou sua bagagem no espaço designado para ela no trem, acima de seu assento. Algum tempo depois, percebeu que o objeto havia desaparecido daquele compartimento, contou a vítima do roubo à polícia. O homem prestou queixa na segunda-feira na delegacia da Gare du Nord, em Paris.

Em seu relato aos agentes, ele explicou que seu computador de trabalho e as duas chaves USB continham informações confidenciais sobre os planos de segurança dos Jogos Olímpicos que a polícia municipal vem preparando.