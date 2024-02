Com 5 gols de Haaland, City goleia Luton (6-2) e vai às quartas da FA Cup

Seu melhor parceiro, Kevin De Bruyne, deu quatro assistências, antes da quinta, de Bernardo Silva para o gigante nórdico. Mateo Kovacic marcou o último gol do City (72').

O centroavante norueguês deu um show em Kenilworth Road balançando as redes cinco vezes (3', 18', 40', 55' e 58'), quase um ano depois de fazer o mesmo contra o RB Leipzig (7-0), em março de 2023, no jogo de volta das oitavas de final da Champions League.

O Manchester City, atual campeão, se classificou nesta terça-feira (27) para as quartas de final da Copa da Inglaterra, ao golear o Luton por 6 a 2 com cinco gols de Erling Haaland e quatro assistências de Kevin De Bruyne.

O Luton perdia por 3 a 0 pouco antes do intervalo e conseguiu diminuir para 3 a 2 através de Jordan Clark: o meio-campista mandou uma bomba de longe no canto superior (45') e depois deu um belo chute de primeira após matar no peito (52').

A única notícia ruim para o Manchester City foi a lesão de Jack Grealish, que saiu no primeiro tempo sentindo dores e cobrindo o rosto, mas não conseguiu esconder a tristeza no banco de reservas.

O ponta-esquerda, que acabou sendo substituído por Jérémy Doku, voltava ao time titular na equipe de Pep Guardiola após se recuperar de problemas físicos e uma quebra de forma que o seu treinador destacou publicamente.

Em outra das partidas disputadas nesta terça-feira, o Bournemouth, de Andoni Iraola, foi eliminado pelo Leicester, time que disputa atualmente a Championship (2ª divisão inglesa).