Brasil vai enfrentar EUA em amistoso preparatório para Copa América

Atual vice-campeão, o Brasil estreia na competição no dia 24 de junho contra o vencedor da repescagem entre Honduras e Costa Rica, no grupo D, que é completado por Colômbia e Paraguai.

Brasil e Estados Unidos vão disputar um amistoso de preparação para a Copa América no dia 12 de junho, em Orlando (Flórida), anunciou nesta terça-feira a federação americana (US Soccer).

"Ter a oportunidade de jogar contra o Brasil é especial. Quando se fala de desafiarmos os melhores times do mundo, não se pode pedir nada melhor do que o Brasil", disse o técnico dos EUA, Gregg Berhalter, no comunicado da US Soccer.

"Com seu grupo de jogadores altamente talentosos e sua rica história de sucesso no cenário mundial, este será sem dúvida um grande jogo de preparação para a Copa América", acrescentou o treinador, que liderou o 'Team USA' até as oitavas de final da última Copa do Mundo no Catar-2022.

O duelo será disputado no Camping World Stadium (com capacidade para cerca de 65 mil espectadores), em Orlando, local onde a seleção americana não joga desde 1998.

Estados Unidos e Brasil, que não enfrentam desde 2018, já duelaram 19 vezes com uma única vitória dos americanos, ocorrida na Copa Ouro de 1998, em que a seleção brasileira jogou como convidada.

