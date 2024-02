Biden vislumbra acordo de trégua entre Israel e Hamas na próxima semana

O projeto de acordo está sendo negociado com a mediação de Egito, Catar, Estados Unidos, França e outros países, que buscam um cessar-fogo de seis semanas e a libertação dos reféns israelenses sequestrados em Gaza desde ataques do Hamas em 7 de outubro, que provocaram o início à guerra.

Israel e Hamas podem iniciar na próxima segunda-feira (4) uma trégua que seguiria em vigor durante o mês do Ramadã, revelou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que também mencionou a possibilidade de um acordo incluiria a libertação de dezenas de reféns na Faixa de Gaza.

"Minha esperança é que tenhamos um cessar-fogo na próxima segunda-feira", respondeu Biden ao ser questionado sobre um acordo pela imprensa durante uma viagem a Nova York.

"Estamos perto, não estamos lá ainda", disse.

Pouco depois, ele declarou que um acordo "em princípio" está ao alcance para uma trégua que se estenderia durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, que começa em 10 ou 11 de março, dependendo do país.

"O Ramadã está perto e há um acordo com os israelenses de que não realizarão nenhuma atividade durante o Ramadã para nos dar tempo de retirar todos os reféns", disse Biden em uma entrevista ao programa Late Night do apresentador Seth Meyers, no canal NBC.

Uma fonte do governo israelense declarou ao portal de notícias Ynet que "a direção é positiva".

O governo da França anunciou a visita a Paris, na terça e quarta-feira, do emir do Catar, Tamim ben Hamad Al Thani, que teve papel crucial na mediação da primeira trégua em novembro.