Biden pede aprovação de ajuda à Ucrânia para evitar consequências 'nefastas'

Os participantes se mostraram otimistas sobre a possibilidade de impedir a paralisação, conhecida como "shutdown". No entanto, não houve avanço sobre Kiev.

A reunião no Salão Oval tinha dois objetivos: convencer o presidente republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, a desbloquear um pacote de ajuda vital para Kiev e evitar a paralisação do governo americano.

O presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exortou nesta terça-feira (27), na Casa Branca, os líderes democratas e republicanos do Congresso a desbloquearem uma ajuda à Ucrânia para evitar consequências "nefastas", durante uma reunião que terminou sem um acordo.

"A principal prioridade do país é a nossa fronteira e garantir que ela seja segura", disse ele, acrescentando que a Câmara baixa abordaria o projeto de lei "de maneira oportuna".

Johnson, que também teve uma reunião privada com Biden, insistiu que a crise na fronteira com o México era sua prioridade.

Mas Mike Johnson, um aliado do provável candidato presidencial Donald Trump, recusou-se até mesmo a permitir que a votação ocorra.

O encontro aconteceu depois que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advertiu que seu país está com escassez de munição e necessita desesperadamente de ajuda dos países do Ocidente para derrotar a Rússia. Ele pede, sobretudo, o pacote americano de 60 bilhões de dólares (cerca de R$ 300 bilhões) bloqueado na Câmara dos Representes pelos republicanos.

"As consequências da inação diária na Ucrânia são nefastas", acrescentou.

"Na Ucrânia, acredito que a necessidade é urgente", disse Biden, com a vice-presidente Kamala Harris a seu lado.

Biden se reuniu com Johnson e seu colega democrata Hakeem Jeffries, bem como com o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, e o líder da oposição, Mitch McConnell.