Biden convoca para esta terça reunião com líderes do Congresso para discutir impasses

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convocou uma reunião com líderes do Congresso para esta terça-feira, na tentativa de evitar uma paralisação parcial do governo no fim da semana e em meio à paralisação de um pacote de ajuda para a Ucrânia.

Os líderes da Câmara e do Senado estão negociando detalhes de 12 projetos de lei de financiamento que preveem US$ 1,6 trilhão para agências federais, que vêm operando com prorrogações temporárias desde 30 de setembro. O financiamento para o Departamento de Transportes e várias outras agências vence após 1 de março, o que poderá afetar programas voltados para habitação, alimentação e veteranos. O restante do financiamento vence após 8 de março.

Além de tentar manter o governo funcionando, Biden tem priorizado esforços para liberar bilhões de dólares em ajuda adicional para a Ucrânia, após a guerra com a Rússia entrar em seu terceiro ano. Assessor de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan disse ao "Meet the Press", no domingo (25), que se o Congresso não aprovar a ajuda, a situação irá gerar "um resultado que (o presidente russo) Vladimir Putin adoraria ver, que é os EUA não intensificarem sua responsabilidade". Fonte: Dow Jones Newswires.