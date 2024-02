'Betty, a feia' invade a Semana da Moda de Paris

Na realidade, eram peças da coleção do estilista colombiano (na vida real) Andrés Otálora. Originário de Cali, este desenhista brinca com tecidos esvoaçantes, estampas em tons de vermelho e verde, vestidos de cintura marcada e decotes pronunciados.

A famosa série colombiana "Betty, a feia", que fez sucesso no mundo todo há 20 anos, invadiu a Semana da Moda de Paris nesta terça-feira (27), com a apresentação da coleção de um de seus personagens, o estilista Hugo Lombardi, como antecipação da sequência que vai estrear este ano.

Abriram e encerraram o desfile as atrizes Natalia Ramírez, com terninho e blazer dourado, e Lorna Cepeda, com um vestido preto de cetim e botas reluzentes. As duas interpretam, respectivamente, Marcela e Patricia, outras duas personagens principais de "Betty, a feia".

Na série, elas infernizaram a vida de Betty, a protagonista, uma jovem brilhante, mas pouco atraente, que consegue vencer na empresa Ecomoda, onde imperavam as aparências e a beleza.

A série estreou na Colômbia em 1999 e seu sucesso foi estrondoso. Foi exibida em toda a América Latina e depois traduzida ou adaptada em uma dezena de países, entre os quais Espanha, Polônia, China e até mesmo Índia. Nos Estados Unidos, "Ugly Betty" (2006) foi protagonizada por America Ferrera.

A trama fez tanto sucesso que se tornou a telenovela mais bem-sucedida da história da televisão, segundo o Guinness, o livro dos recordes.

