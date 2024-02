Viagem de Zuckerberg pela Ásia inclui espadas, tecnologia e casamento indiano

O CEO da Meta, Marck Zuckerberg, viaja pela Ásia com uma programação que inclui fabricação de espadas, dispositivos de realidade virtual e de celebrações que antecedem o casamento do filho de um bilionário indiano.

No domingo, Zuckerberg postou imagens de "uma tarde especial aprendendo a fazer katanas" com um mestre espadachim no Japão.

O empresário de 39 anos também aproveitou para esquiar com a família antes de reunir-se com funcionários do Facebook em Tóquio nesta segunda e terça-feira, segundo a Bloomberg News.