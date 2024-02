Pentágono atribui sigilo sobre câncer de Austin a aspectos de protocolo

"Nada do analisado nesta revisão dá qualquer indício de má intenção ou de uma tentativa de ocultação", disse o Pentágono em um resumo não classificado da revisão ordenado pela chefia de gabinete do secretário de Defesa sobre as circunstâncias em torno de sua internação hospitalar no mês passado.

O Pentágono garantiu, nesta segunda-feira (26), que as preocupações sobre a privacidade e aspectos de protocolo contribuíram para manter o sigilo sobre o tratamento contra o câncer do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e que não foram encontradas evidências de irregularidades ou de acobertamento intencional.

Contudo, "as leis de privacidade médica proibiam os provedores de serviços de saúde compartilhar informação com o pessoal do Departamento", que também "hesitaram em interferir ou compartilhar qualquer informação que soubessem", segundo o relatório.

O resumo diz que houve "ausência de uma metodologia estabelecida para tomar... uma decisão não planejada" de transferir a autoridade do secretário a seu adjunto, o que "pode ter contribuído para a falta de um intercâmbio completo de informação sobre a situação".

Em 22 de dezembro, Austin, de 70 anos e soldado de carreira, foi submetido a uma cirurgia menor para o tratamento do câncer, voltando para casa no dia seguinte.

Mas teve que ser hospitalizado novamente em 1º de janeiro devido a complicações que incluíram náuseas e dores severas.

A Casa Branca disse que não foi informada sobre a entrada de Austin no hospital antes 4 de janeiro, enquanto o Congresso só soube no dia seguinte. Por sua vez, o presidente Biden não se inteirou do diagnóstico de câncer antes de 9 de janeiro.

Diversos legisladores republicanos pediram que Austin fosse substituído, mas Biden o manteve na pasta.