ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: ONU teme por civis de Gaza com anunciada ofensiva de Israel em Rafah

O secretário-geral da ONU alertou, nesta segunda-feira (26), que a anunciada ofensiva militar de Israel em Rafah, sul da Faixa de Gaza, seria a "sentença de morte" para os programas de ajuda humanitária no território palestino, pouco depois do anúncio de um plano do Exército israelense para a "saída" dos civis.

O governo da Autoridade Palestina, que administra parcialmente a Cisjordânia ocupada, apresentou nesta segunda-feira a sua renúncia ao presidente Mahmoud Abbas, confrontado com pressões para reformar a liderança política palestina face ao "pós-guerra" em Gaza.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LIMA:

Extorsão, um crime lucrativo que percorre a América Latina

Antes de inaugurar sua sauna na zona leste de Lima, Eduardo começou a ser extorquido por celular. Ele ignorou a ameaça. O aviso seguinte foi muito diferente: uma noite, alguém em uma moto abriu fogo contra o local desocupado que ele estava reformando.

(Peru Colômbia Equador polícia México crime, 1000 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

GEORGETOWN:

Venezuela, Haiti, créditos de carbono: eixos da cúpula da Caricom

Paz entre Guiana e Venezuela em meio à disputa fronteiriça, segurança no Haiti e créditos de carbono: três pontos da agenda da cúpula de chefes de governo da Comunidade do Caribe, reunidos desde domingo em Georgetown.

(Guiana Caribe cúpula diplomacia, 600 palavras, a ser transmitida)

BOGOTÁ:

Do lixo à sala de aula: crianças de Bogotá voltam à escola

As noites vasculhando os lixões de Bogotá em busca de material reciclável ficaram para trás para os irmãos Suárez. Matilde e Rodrigo voltaram à escola, desta vez bilíngue e de qualidade, um sonho difícil de realizar para as famílias pobres da Colômbia.

(Colômbia educação crianças, 600 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

BUDAPESTE:

Hungria aprova e derruba o último obstáculo à entrada da Suécia na Otan

O Parlamento da Hungria ratificou nesta segunda-feira(26) a adesão da Suécia à Otan, levantando o último obstáculo para a entrada do país nórdico na aliança.

(Otan diplomacia Hungria parlamento Suécia defesa, 500 palavras, a ser transmitida)

BRUXELAS:

UE estuda simplificar a sua política agrícola sob pressão de novos protestos

Os ministros da Agricultura dos países da União Europeia (UE) estudam, nesta segunda-feira (26) em Bruxelas, propostas para simplificar e flexibilizar a Política Agrícola Comum, sob a pressão de centenas de tratores que bloqueiam vários pontos da capital belga.

(UE meio ambiente manifestação agricultura, 610 palavras, já transmitida)

COPENHAGUE:

Dinamarca conclui investigação sobre sabotagem ao Nord Stream sem iniciar processo

A polícia dinamarquesa anunciou nesta segunda-feira (26) o encerramento de sua investigação sobre a sabotagem dos gasodutos Nord Stream no Mar Báltico, ocorrida em setembro de 2022, alegando que não há "bases suficientes" para um processo criminal, uma decisão que o Kremlin considerou "absurda".

(conflito polícia Dinamarca, 523 palavras, já transmitida)

MADRI:

Pedro Sánchez tenta conter escândalo de corrupção que abala a Espanha

Um escândalo de corrupção sobre a venda de máscaras durante a pandemia envolvendo um colaborador de um ex-ministro muito próximo de Pedro Sánchez colocou o presidente do governo espanhol na defensiva, enquanto busca conter a polêmica.

(Espanha pandemia governo corrupção vírus, 500 palavras, a ser transmitida)

=== ECONOMIA ===

ABU DHABI:

OMC pede reforma do sistema comercial multilateral em reunião em Abu Dhabi

A Organização Mundial do Comércio (OMC) instou nesta segunda-feira (26) a reformar o sistema comercial multilateral, em uma reunião nos Emirados Árabes Unidos (EAU), para enfrentar a crescente incerteza econômica e as tensões geopolíticas.

(OMC diplomacia comércio, 630 palavras, já transmitida)

BARCELONA:

Congresso mundial de telefonia móvel começa em Barcelona com destaque para IA

O Congresso Mundial de telefonia móvel (MWC Mobile World Congress), fundamental para o setor das telecomunicações, começa nesta segunda-feira (26) em Barcelona com a Inteligência Artificial (IA) como grande protagonista.

(Telecomunicações meio ambiente Espanha internet, 410 palavras, já transmitida)

BARCELONA, Espanha:

Melhorar as baterias, um desafio para os fabricantes de smartphones

Pressionadas pelos consumidores, que buscam smartphones cada vez mais duráveis, os gigantes da tecnologia multiplicam iniciativas para melhorar o desempenho das baterias. Um novo desafio para o setor, chamado ao mesmo tempo a reduzir a sua pegada ambiental.

(Espanha móvel informática telecomunicações internet, 600 palavras, a ser transmitida)

PARIS:

Por que as grandes bolsas mundiais quebram recorde atrás de recorde?

Os principais mercados da bolsa começaram o ano com novos recordes, impulsionados pelo forte desempenho empresarial, pelo entusiasmo com a inteligência artificial e pelas expectativas de que os bancos centrais reduzirão as taxas de juros.

(Mercados ações valores economia, 600 palavras, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

Músico indígena compete, a contragosto, pela glória do Oscar

De segunda à sexta-feira, Scott George oferece estadia a preços acessíveis às famílias indígenas de Oklahoma. Durante os fins de semana, canta em danças tradicionais da nação osage.

(EUA Oscar prêmio cinema Música entretenimento, 550 palavras, já transmitida)

TÓQUIO:

Módulo lunar japonês SLIM é reativado após duas semanas apagado

O módulo espacial japonês SLIM, estacionado na Lua desde o final de janeiro, está novamente ativo após duas semanas inoperante durante a rigorosa noite lunar, informou a agência espacial Jaxa nesta segunda-feira (26).

(Japão espaço Lua, 470 palavras, já transmitida)

PARIS:

Dimorphos, o asteroide desviado em 2022, é uma massa de detritos flutuantes

O asteroide Dimorphos, o primeiro corpo espacial a desviar-se da sua trajetória em 2022, é na verdade uma pilha de detritos do seu irmão mais velho Didymos, em torno do qual orbita, de acordo com um estudo publicado nesta segunda-feira (26).

(espaço astronomia ciências, 500 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

