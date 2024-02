Órgão que regula concorrência nos EUA é contra fusão de supermercados Kroger e Albertsons

A Comissão Federal de Comércio (FTC), responsável pela supervisão da concorrência nos Estados Unidos, entrou com uma ação judicial para se opor ao projeto de compra da rede Albertsons pelo gigante do varejo Kroger, por cerca de US$ 25 bilhões (R$ 125 bilhões).

A FTC explicou em um comunicado que a fusão, apresentada como "a maior da história dos Estados Unidos" no setor, prejudicaria a concorrência ao reduzir o número de players e resultaria em um aumento nos preços, especialmente dos produtos alimentícios.

Quando o anúncio da compra foi feito, em outubro de 2022, por US$ 24,6 bilhões (R$ 122,54 bilhões, na cotação atual) esperava-se que a aquisição fosse concluída no início de 2024, mas ainda estava sujeito à aprovação das autoridades reguladoras.