ONU teme por civis de Gaza com anunciada ofensiva de Israel em Rafah

Rafah, no extremo sul da Faixa, perto da fronteira fechada com o Egito, é o único acesso para a ajuda humanitária, que continua sendo "completamente insuficiente" para o território palestino, insistiu Guterres.

"Uma ofensiva israelense total sobre a cidade não seria apenas aterrorizante para mais de um milhão de civis palestinos refugiados lá; isto colocaria o último prego no caixão dos nossos programas de ajuda", advertiu António Guterres na abertura da 55ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra.

O secretário-geral da ONU alertou, nesta segunda-feira (26), que a anunciada ofensiva militar de Israel em Rafah, sul da Faixa de Gaza, seria a "sentença de morte" para os programas de ajuda humanitária no território palestino, pouco depois do anúncio de um plano do Exército israelense para a "saída" dos civis.

Nenhum detalhe da retirada foi revelado, mas Netanyahu declarou no domingo à CBS que há "espaço" para os civis "no norte de Rafah, nas áreas onde terminamos os combates".

Mas estas áreas prosseguem sob bombardeios israelenses. Um correspondente da AFP relatou vários ataques noturnos em Rafah, Khan Yunis, que fica poucos quilômetros ao norte de Rafah, e Zeitun, no norte do território.

A situação na Faixa de Gaza piora a cada dia e 2,2 milhões de pessoas, a grande maioria da população, enfrenta uma "fome em larga escala", segundo a ONU.

Os bombardeios não param e a ajuda humanitária entra a conta-gotas pelo posto de Rafah, onde depende da aprovação de Israel, que impôs um cerco total ao território.

O gabinete de Netanyahu anunciou que o Exército aprovou um plano de ajuda "que evitará os saques".

Vários palestinos disseram à AFP que foram obrigados a comer folhas e ração animal para sobreviver, já que os poucos comboios que conseguem chegar ao norte são saqueados pela população.

"Vamos morrer de fome", disse Abdullah al Aqra, 40 anos, refugiado no oeste da cidade de Gaza, depois de fugir Beit Lahia, ao norte.

No campo diplomático, representantes de Egito, Catar, Estados Unidos e Israel, além do Hamas, retomaram no domingo, em Doha, negociações para uma trégua, que serão sucedidas por "reuniões no Cairo", segundo o canal de notícias AlQahera News, próximo aos serviços de inteligência egípcios.

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, afirmou que os representantes de Israel, Estados Unidos, Egito e Catar, que se reuniram em Paris, "chegaram a um entendimento" sobre "quais deveriam ser os contornos básicos de um acordo sobre reféns para um cessar-fogo temporário".

De acordo com uma fonte do Hamas, classificado como "terrorista" por Estados Unidos, Israel e União Europeia, o plano inclui uma trégua de seis semanas e uma troca de 200 a 300 prisioneiros palestinos por 35 a 40 reféns, assim como a entrada de grande quantidade de ajuda humanitária.

A guerra também aumentou a tensão na fronteira entre Israel e Líbano, cenário de trocas de disparos diárias entre o Exército israelense e o movimento pró-Irã Hezbollah, aliado do Hamas. Nesta segunda-feira, as tropas de Israel bombardearam alvos do grupo xiita no leste do país, muito distante da fronteira.

