Manuscritos de 'Hotel California' estão no centro de julgamento em Nova York

O líder da banda de rock Eagles, Don Henley, definiu-se nesta segunda-feira (26) como vítima de extorsão, durante um julgamento em Nova York contra três homens acusados de tentar vender uma centena de páginas de manuscritos roubados sobre o álbum "Hotel California", de 1976.

O conteúdo era "fruto do nosso trabalho, as bobagens que escrevemos" antes de chegarmos à obra final, que foi o sucesso mundial Hotel Califórnia, declarou o fundador, cantor e baterista do Eagles, que faz uma turnê mundial de despedida.

"Não era para ser visto", acrescentou o músico, 76. Em frente a ele, no banco dos réus, estão três colecionadores: Craig Inciardi e Edward Kosinski, que estão sendo julgados por posse criminosa de bens roubados; e Glenn Horowitz, por tentativa. Todos afirmam que adquiriram as páginas legalmente.