Juiz nega fiança a ex-informante do FBI acusado de mentir sobre Biden

Um juiz rejeitou, nesta segunda-feira (26), a liberdade sob fiança a um ex-informante do FBI acusado de mentir sobre o presidente de Estados Unidos, Joe Biden, e seu filho Hunter.

No entanto, em uma audiência realizada nesta segunda em Los Angeles, o juiz de distrito Otis Wright manifestou sua preocupação de que Smirnov, com dupla nacionalidade americana e israelense, pudesse fugir.

"Não estou convencido de que existam condições... que garantam que ele não fugirá da jurisdição", declarou.

Os promotores federais argumentaram que Smirnov tinha um histórico de desonestidade e que não há garantias de que retornaria aos tribunais se fosse liberado.

O acusado tem muitos contatos na Rússia e em outros lugares, acrescentaram, e "acesso a mais de 6 milhões de dólares [cerca de R$ 30 milhões] [...], dinheiro mais do que suficiente para viver confortavelmente no exterior durante o resto de sua vida", segundo os documentos judiciais.

A acusação do grande júri contra Smirnov, que veio à tona este mês, pode atrapalhar o processo de impeachment contra Joe Biden impulsionado pelos republicanos no Congresso, já que apresentaram as versões de Smirnov como prova de que os Biden estiveram envolvidos em uma organização criminosa.

A afirmação de que Hunter Biden se aproveitou do nome de seu pai para benefício pessoal é fundamental para essa narrativa republicana, impulsionada, em grande medida, pelo ex-presidente Donald Trump.