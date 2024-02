Israel intensificou bloqueio de ajuda humanitária a Gaza no último mês, dizem ONGs

As ONGs Anistia Internacional e Human Rights Watch acusaram Israel nesta segunda-feira (26) de ter intensificado os bloqueios de material de ajuda para a Faixa de Gaza, ignorando o apelo da Corte Internacional de Justiça (CIJ) para tomar medidas para evitar um genocídio.

A Anistia Internacional declarou que as autoridades israelenses não haviam "tomado as medidas mínimas necessárias para cumprir" com a decisão da CIJ em 26 de janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo essa ONG e a Human Rights Watch (HRW), o número de caminhões com ajuda humanitária que entraram em Gaza diminuiu cerca de um terço desde que a corte emitiu sua decisão.