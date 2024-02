Israel bombardeia o leste do Líbano pela primeira vez desde o início da guerra em Gaza

O segundo bombardeio atingiu um depósito do grupo xiita, aliado do Hamas, acrescentou.

Um dos ataques foi direcionado contra um edifício que abriga uma instituição civil do Hezbollah, perto da cidade de Baalbek, conhecida por seu templo romano, segundo a mesma fonte.

Israel bombardeou nesta segunda-feira (26) alvos do movimento Hezbollah na região de Baalbek, leste do Líbano, os primeiros ataques nesta área desde o início da guerra em Gaza, informou à AFP uma fonte das forças de segurança.

O Exército israelense confirmou o ataque no leste do Líbano.

A região de Baalbek, próxima da fronteira com a Síria, é um reduto do Hezbollah, onde tem uma grande presença militar.

Este bombardeio é o primeiro contra o Hezbollah fora da região do sul do Líbano, na fronteira com Israel, onde acontecem trocas de tiros diárias entre o grupo pró-Irã e o Exército israelense desde o início da guerra em Gaza.

No início de janeiro, um bombardeio israelense perto de Beirute matou o número dois do Hamas, Saleh al Aruri.

str-lar/es/zm/fp/aa