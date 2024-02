Integrante da Força Aérea americana ateia fogo ao corpo diante da embaixada de Israel

Um membro da Força Aérea dos Estados Unidos ateou fogo ao corpo diante da embaixada de Israel em Washington no domingo (25), afirmaram as autoridades. A imprensa local informou que ele protestava contra a guerra em Gaza.

As equipes de emergência chegaram ao local pouco antes das 13H00 (15H00 de Brasília), em resposta a uma ligação sobre "pessoa em diante da embaixada de Israel", informou uma mensagem na rede social X do corpo de bombeiros da capital americana.

Quando chegaram, os bombeiros viram que o incêndio já havia sido apagado pelos agentes do Serviço Secreto, a agência da lei responsável por proteger as autoridades políticas do país, os chefes de Estado visitantes e outras autoridades.