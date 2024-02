Hezbollah anuncia que lançou 60 foguetes contra base israelense após bombardeio do Líbano

O movimento libanês Hezbollah anunciou, nesta segunda-feira (26), que lançou 60 foguetes contra uma base militar israelense no planalto ocupado do Golã, em resposta aos bombardeios israelenses no leste do Líbano.

A formação pró-Irã afirmou, em comunicado, que "lançou 60 foguetes do tipo Katiusha contra a base de Nafah" e que o fez "em resposta" aos bombardeios que Israel realizou nesta segunda-feira perto de Baalbek, no vale oriental de Beca, que matou dois de seus combatentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

lar/aya/lg/it/js-jvb/mb/aa