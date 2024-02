Governo Milei proíbe linguagem inclusiva nas Forças Armadas argentinas

O governo do presidente Javier Milei proibiu a linguagem inclusiva nas Forças Armadas argentinas e em todos os órgãos do Ministério da Defesa, de acordo com uma resolução publicada nesta segunda-feira (26), embora o uso de termos como "soldada" e "generala" fosse discricionário.

"Proíbe-se a utilização da chamada 'linguagem inclusiva' no âmbito do Ministério da Defesa, das Forças Armadas e dos órgãos descentralizados do ministério", diz o texto firmado na sexta-feira pelo ministro Luis Petri e publicado hoje no site da Presidência.

Assim, não serão permitidas fórmulas como "sargenta" e "caba". Também estão proibidas desde a sexta-feira estruturas para se referir a identidades não binárias, como "soldadxs" ou "soldades".