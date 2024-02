Extorsão, um crime lucrativo que percorre a América Latina

Os lucros milionários colocam-na atrás do tráfico de drogas ou de pessoas, e pode ser mais lucrativa do que o garimpo ilegal, segundo fontes de Inteligência consultadas pela AFP.

No caso de Eduardo, ele soube do ataque por meio de um vídeo enviado para seu celular. Os "donos de San Juan de Lurigancho", facção que atua neste bairro, o mais populoso da capital peruana, com 1,2 milhão de habitantes, exigiam uma "matrícula" de instalação de 13.300 dólares (66.293 reais na cotação atual) e uma mensalidade de 1.300 dólares (6.479 reais).

"Estou andando quase às escondidas porque imagino que já estudaram tudo e sabem onde moro, onde tomo café da manhã, onde almoço, onde passo a noite", diz este homem de 40 anos, que esconde sua verdadeira identidade por medo.

Pequenos e grandes comerciantes, motoristas, condomínios residenciais e bairros inteiros são vítimas de organizações locais ou internacionais.

No Peru, a extorsão chegou inclusive ao futebol. O atacante Paolo Guerrero quase desistiu de jogar no clube César Vallejo devido a ameaças à sua família.

É o mesmo mal com múltiplos nomes: no Peru são "Los Pulpos", na Colômbia é o "Clan del Golfo" e no Equador, "Tiguerones". Há também o temido "Tren de Aragua" da Venezuela, a organização que mais se expandiu nos últimos cinco anos, com presença na Colômbia, Chile e Peru.