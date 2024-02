Exército ucraniano anuncia retirada de localidade próxima de Avdiivka

O Exército ucraniano anunciou nesta segunda-feira (26) sua retirada de uma pequena localidade próxima de Avdiivka, no leste do país, que foi conquistada pelas forças russas há mais de uma semana.

"As Forças Armadas ucranianas se retiraram da localidade de Lastochkyne para organizar a defesa", afirmou Dmytro Lykhovy, porta-voz do comando operacional da região. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou no Telegram que "libertou" a localidade e continua avançando na região.

