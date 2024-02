Congresso mundial de telefonia móvel começa em Barcelona com destaque para IA

Entre as empresas presentes destacam-se as gigantes das telecomunicações Samsung, Xiaomi, Huawei, Orange e Vodafone, além de vários pesos pesados da tecnologia e indústria como Airbus, Google e Accenture.

Com um mercado que desacelerou nos últimos anos e sem grandes novidades, a 18ª edição do congresso aposta no desenvolvimento da Inteligência Artificial.

Segundo a agência especializada IDC, no ano passado foram vendidos 1,17 bilhão de dispositivos no mundo, o menor nível em 10 anos. As vendas, no entanto, aumentaram consideravelmente no quarto trimestre (+8,5%) e "a dinâmica avança rapidamente para uma recuperação", destaca.

A Inteligência Artificial "está claramente no caminho da democratização e já está por todos os lados", destaca Thomas Husson, analista da Forrester, que espera que IA "impulsione a inovação".

Vários fabricantes anteciparam que apresentarão novidades durante o congresso, como a start-up especializada em chips DeepX, a empresa japonesa Fujitsu ou a chinesa Honor, que revelará uma câmera com IA.

A Inteligência Artificial teve destaque no MWC de 2023, "mas agora temos uma ideia melhor de como as operadoras e a indústria da telefonia podem aproveitá-la", opina Peter Jarich, diretor de inteligência da GSMA.