Comunicado do Business Wire :Wipro Limited

A maior velocidade, confiabilidade e segurança que essa tecnologia traz permitirá que as empresas melhorem a eficiência operacional com automação avançada orientada por IA. Essa solução conjunta será disponibilizada inicialmente para clientes dos setores industrial, energético, de serviços públicos, transporte e entretenimento esportivo.

Esta solução conjunta fornecerá às empresas uma solução de rede sem fio privada 5G mais segura e integrada à sua infraestrutura operacional. A solução trará mais confiabilidade, mobilidade, velocidade de conexão, acesso em tempo real a insights de negócios e capacidade de processar grandes volumes de dados com baixa latência. Por meio de uma rede sem fios dedicada, as empresas poderão criar um ambiente privado integrado que possam controlar para melhor gerir o seu desempenho e mitigar os riscos de segurança.

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), uma empresa líder em consultoria e serviços de tecnologia, anunciou hoje uma solução de rede sem fio privada em conjunto com a Nokia (NYSE: NOK) para ajudar as empresas a impulsionar sua transformação digital.

A Nokia fornecerá soluções Nokia Digital Automation Cloud (DAC) e Modular Private Wireless (MPW), incluindo hardware e software. A Wipro, com seu 5G Def-i de última geração com plataformas Industry DOT e OTNxt, oferecerá orientação estratégica e insights do setor para uma integração eficaz no ambiente empresarial.

A Wipro desenvolverá a arquitetura e o design para melhor atender aos desafios de negócios exclusivos dos clientes, bem como implementará e gerenciará a rede de ponta a ponta para garantir que as metas comerciais sejam alcançadas.

Jo Debecker, diretor global da Wipro FullStride Cloud, disse, "No mundo digital de hoje, o processamento de dados, a acessibilidade e a segurança são fundamentais. As infraestruturas tradicionais estão sendo ampliadas e o desempenho está afetando o valor dos negócios e, em alguns casos, as vidas humanas em áreas emergentes, como a cirurgia robótica controlada remotamente. Estamos orgulhosos da parceria com a Nokia para atender a esta necessidade comercial urgente e criar uma maneira para as empresas aproveitarem as redes privadas sem fio para acelerar sua digitalização e acessar insights em tempo real para concretizarem suas ambições. Ao combinar a experiência em redes da Nokia com os negócios estratégicos, a tecnologia e as capacidades de conectividade da Wipro, estamos cumprindo a promessa da tecnologia de gerar mudanças e valores impactantes".

Stephan Litjens, vice-presidente de negócios, Campus Edge Solutions, Nokia disse, "A transformação digital está no topo da agenda empresarial e permitir isso é a força motriz por trás de tudo o que fazemos na Nokia. Temos o prazer de trabalhar com a Wipro, uma empresa que compartilha essa visão, para fornecer uma solução de rede 5G privada e segura que se integra perfeitamente à infraestrutura operacional das empresas e amplia ainda mais sua transformação digital. Essa parceria com a Wipro desbloqueará novos recursos para ajudar as empresas de vários setores a experimentar uma melhor conectividade e eficiências operacionais impulsionadas pela IA, levando-as à vanguarda da inovação."

"Esse é um grande passo na jornada de oferta 5G privada da Wipro Engineering Edge, que mostra como a Wipro continua na vanguarda da inovação e conectividade com tecnologia de última geração. As plataformas combinadas Wipro 5G Def-i, OTNxt e Industry DOT unirão TI, OT e a conectividade de rede privada da Nokia, oferecendo uma solução de operação de negócios segura de ponta a ponta aos nossos clientes. Estamos entusiasmados em trabalhar em colaboração com a Nokia para impulsionar ainda mais a inovação para nossos clientes no mercado", afirmou Lourdes Charles, vice-presidente de serviços de conectividade 5G, Wipro Engineering Edge.

