Comunicado do Business Wire :The Japan Sake and Shochu Makers Association

Sommeliers and sake makers shared a meal at Michelin-starred Restaurant Saisons (Photo: Business Wire)

A Japan Sake and Shochu Makers Association (JSS), em colaboração com a Union de la Sommellerie Française, organizou um jantar no Institute Lyfe (antigo Paul Bocuse Institute) em Lyon (França) no dia 19 de fevereiro, às 19h. Sete sommeliers detentores do título "Meilleur Ouvrier de France" (MOF), um prêmio concedido a artesãos com habilidades avançadas considerados dignos sucessores da cultura francesa, mostraram sua experiência ao combinar o saquê com a culinária francesa. O jantar, que contou com a presença de cerca de 40 profissionais do setor de bebidas alcoólicas, combinou uma seleção de seis tipos de saquê, desde espumantes até variedades envelhecidas, com uma refeição francesa de seis pratos, incluindo sobremesa.

Utsunomiya Hitoshi, diretor da JSS, comentou: "Diz-se que a oportunidade de exportação do saquê para a Europa surgiu durante a Exposição de Paris de 1878. Inicialmente introduzido na Europa, esse saquê recebeu avaliações muito baixas. O fato de podermos realizar um jantar maravilhoso com os laureados do MOF, que representam a mais alta honraria no mundo culinário francês, demonstra não apenas a melhoria da qualidade do saquê, mas também o seu reconhecimento como uma bebida versátil que combina bem com diversos pratos. Estamos gratos por esta fantástica oportunidade e agradecemos à Union de la Sommellerie Française e aos laureados do MOF, incluindo Xavier Thuizat, pela sua participação".

O saquê é agora exportado para 75 países e regiões, com um valor de exportação de 41,1 bilhões de ienes em 2023. O valor das exportações para França aumentou aproximadamente 3,7 vezes na última década e a exportação mundial de saquê cresceu 3,6 vezes durante o mesmo período, marcando a sua evolução para uma bebida apreciada pela comunidade gastronômica internacional. A JSS continuará promovendo a compreensão correta do saquê e transmitindo o seu charme como uma bebida que combina bem com diversas cozinhas por meio de jantares e masterclasses locais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240219013550/pt/