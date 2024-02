Comunicado do Business Wire :Radisys Corporation

A Organização Mundial da Saúde estima que, atualmente, 20% da população mundial sofra de perda auditiva em algum grau. A previsão é que esse número aumente para cerca de 25% (quase 2,5 bilhões) até 2050. Com o passar do tempo, as pessoas com perda auditiva tendem a parar de se socializar, afetando amigos e familiares, além de aumentar o risco de outros problemas de saúde, inclusive uma maior probabilidade de demência. As dificuldades auditivas são particularmente desafiadoras em conversas telefônicas, pois a telefonia não foi desenvolvida para atender às pessoas com perda auditiva, não havendo sinais visuais, como a leitura labial, que possam ajudar a superar algumas dificuldades auditivas.

A Radisys ® Corporation , uma líder global de soluções abertas de telecomunicações, anunciou hoje a disponibilidade do Engage Clarity , um serviço exclusivo que melhora a qualidade e a compreensão das chamadas de voz para pessoas com problemas auditivos. Com o objetivo de melhorar significativamente a qualidade de vida e as interações, é ativado um perfil de atendimento personalizado e exclusivo, possibilitando melhorias alinhadas e em tempo real que proporcionam uma experiência superior. O Engage Clarity integra-se perfeitamente às redes de comunicação das operadoras de telecomunicações, garantindo uma experiência de implementação tranquila e fácil de usar, sem a necessidade de quaisquer aplicativos e dispositivos especiais. O Engage Clarity pode ser acessado em qualquer dispositivo por meio de voz móvel, voz fixa ou serviço de comunicação OTT/web.

Com o Engage Clarity da Radisys, as operadoras de redes móveis têm uma oportunidade única de oferecer uma solução de bem-estar totalmente personalizada para seus assinantes e atender aos objetivos de inclusão e melhoria da sociedade. Tendo em conta um preço sugerido por mês inferior ao custo de uma xícara de café, essa solução exclusiva aumenta a qualidade de vida e melhora a acessibilidade aos serviços para pessoas com perda auditiva. Os benefícios da solução podem ser estendidos a qualquer pessoa em chamadas de consumidores e empresas.