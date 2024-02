Comunicado do Business Wire :NTT DATA

A NTT DATA, líder global em infraestrutura e serviços de TI, e a Schneider Electric, pioneira em transformação digital para gestão de energia e automação, apresentaram uma inovação inédita que capacita empresas a aproveitarem o poder da computação de borda. A parceria estratégica introduz uma solução única que integra borda, 5G privado, IoT e data centers modulares, oferecendo conectividade sem igual e suportando as demandas computacionais de aplicações de IA generativa implantadas na borda. A oferta conjunta combina o Edge as a Service da NTT DATA, que inclui tecnologia de Borda para Nuvem totalmente gerenciada, 5G privado e recursos de IoT, com o EcoStruxure da Schneider Electric, um data center modular que integra soluções de OT com as tecnologias mais recentes de TI. Essa combinação poderosa permite às empresas maximizar a eficiência energética e atender às demandas de tarefas intensivas em computação, como visão computacional, manutenção preditiva e outras aplicações de inferência de IA na borda. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Ouvimos nossos clientes e sabemos que processar grandes quantidades de dados gerados por dispositivos na borda é o futuro da transformação digital. Por isso, estamos felizes em anunciar que temos a solução para superar esses obstáculos e estamos prontos para abrir o caminho rumo a um mundo digital mais conectado e eficiente. Estamos animados com as perspectivas do que nossa colaboração contínua com a Schneider Electric significa para os setores industriais e demais", disse Shahid Ahmed, vice-presidente executivo de novos negócios e inovação da NTT Ltd.

Agora, os clientes podem implementar uma solução completa, incluindo data centers de borda adaptados para a transformação digital em locais remotos e em áreas existentes, onde as altas demandas de computação exigem infraestrutura crítica, como energia, refrigeração, racks e sistemas especializados de gerenciamento de IoT e IA. As empresas entrarão no mercado para atender às necessidades conjuntas dos clientes, a fim de suprir a crescente demanda das organizações que querem aproveitar a computação de borda para oferecer suporte à automação e possibilitar tomadas de decisão baseadas em dados. De acordo com o relatório Edge Advantage da NTT DATA, quase 70% das empresas estão acelerando a adoção de borda para resolver desafios de negócios críticos. Com as novidades de hoje, a NTT DATA e a Schneider Electric anunciaram que farão a primeira implantação habilitada para 5G privado de um data center EcoStruxure no Marienpark Berlin. O local histórico será transformado em um parque líder em inovação. A área abrange mais de 30 hectares, equivalente a 74 acres, e terá foco em oferecer experiências de conectividade e computação avançadas para os usuários em todo o campus. "Os ecossistemas de inovação atuais no Marienpark dependem cada vez mais de infraestruturas tecnológicas específicas. Poder computacional de fácil acesso combinado com conectividade avançada são questões fundamentais. Precisamos de um ambiente inovador com essa infraestrutura para atender às demandas futuras dos usuários de nossa comunidade", disse Guido Schütte, diretor executivo do Marienpark Berlin. Inicialmente, a NTT DATA e a Schneider Electric co-inovaram para testar o poder do 5G privado na fábrica inteligente da Schneider Electric em Lexington, a primeira unidade da Schneider Electric nos Estados Unidos a se tornar um destaque para demonstrar a fábrica inteligente, utilizando 5G privado, conectividade IoT, análises de borda e análises preditivas para impulsionar a eficiência energética e alcançar ainda mais objetivos de sustentabilidade. "Após aproveitar a expertise da NTT DATA em conectividade de 5G privado e maximizar as sinergias com nossa arquitetura EcoStruxure em nossas instalações, chegou o momento de expandir nossa colaboração e oferecer uma solução completa aos clientes industriais", disse Rob McKernan, presidente do segmento de provedores de serviços em nuvem da Schneider Electric. "Juntos, nosso objetivo é ajudar clientes globais a adotarem dispositivos conectados, soluções industriais especializadas e a infraestrutura certa de computação na borda com data centers modulares para obter insights valiosos de dados, principalmente no contexto de requisitos de IoT e IA emergentes".

Play

A colaboração aborda os desafios das aplicações da indústria 4.0, garantindo conectividade integrada, alta largura de banda e conexões seguras de baixa latência por meio de data centers de borda. "A Indústria 4.0 depende de inteligência acionável e baseada em dados entregue em tempo real, seja em uma fábrica, em um parque industrial, em um aeroporto ou em um campus corporativo", disse Camille Mendler, analista-chefe de serviços empresariais da Omdia. "Dados enriquecidos com IA já representam um terço do tráfego de redes empresariais, mas eles dominarão as interações digitais até 2030. Para lucrar com insights de IA, as empresas devem investir agora em recursos digitais na borda e na infraestrutura tecnológica que os alimenta". Inovações em destaque no Congresso Mundial de Telefonia Móvel

NTT DATA e Schneider Electric discutirão sua parceria de co-inovação e demonstrarão como a borda e o 5G privado estão transformando indústrias no dia 26 de fevereiro, das 13h às 14h, no estande da NTT DATA no Hall 4 - Estande 4A20. Sobre a NTT Ltd. Como parte da NTT DATA, um provedor de serviços de TI de US$ 30 bilhões, a NTT Ltd. é uma empresa líder em infraestrutura e serviços de TI que atende 65% das empresas Fortune Global 500 e mais de 75% das empresas Fortune Global 100. Estabelecemos as bases para o ecossistema de rede de ponta a nuvem das organizações, simplificamos a complexidade de suas cargas de trabalho em ambientes multicloud e inovamos na borda de seus ambientes de TI onde convergem redes, nuvem e aplicativos. Oferecemos infraestrutura personalizada e garantimos as melhores práticas consistentes em design e operações em todos os nossos data centers seguros, escaláveis e personalizáveis. Na jornada em direção a um futuro definido por software, apoiamos organizações com serviços de infraestrutura fornecidos pela nessa plataforma. Possibilitamos um futuro conectado.