Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir vem trabalhando diligentemente com a Intel de forma a aproveitar e concretizar os benefícios dos processadores Intel Xeon de 4ª geração com Intel vRAN Boost. Essa colaboração estreita gerou amplas otimizações entre o software DU, o processador da Intel e os últimos avanços no software de referência da Intel, FlexRAN em serviços 4G e 5G. Esses novos recursos e características estarão agora disponíveis em plataformas DU, incluindo o QuantaEdge EGX77B-1U.

O QuantaEdge EGX77B-1U é um servidor de computação de borda de acesso múltiplo, profundidade curta (300 mm), baixo consumo de energia e altamente expansível que apresenta processador Intel Xeon Scalable de 4ª geração com Intel vRAN Boost e memória expansível para redes de acesso de rádio centralizada e distribuída que estejam em conformidade com ORAN, TIP, e NEBS GR63 nível 3 e GR3108 classe 2 para serviços 4G e 5G. Especificações detalhadas do EGX77B-1U podem ser encontradas nos estandes da Mavenir e da QCT no Mobile World Congress.

Mike Yang, presidente da QCT, afirmou: "A QCT tem o prazer de colaborar com os principais parceiros no ecossistema sem fio, como a Mavenir e a Intel, para possibilitar inovações, aproveitando-se do Open RAN 5G. Ao fornecer plataformas abertas que sejam robustas, tenham boa relação custo-benefício e estejam em conformidade com os padrões, a QCT está comprometida com acelerar uma diversidade de aplicações inovadoras, não somente na central de dados, mas também na borda".

"A Mavenir e a QCT estão na vanguarda da inovação no setor, oferecendo software Open RAN de alto desempenho e plataformas DU com o mais recente processador vRAN da Intel com Intel vRAN Boost, o primeiro processador vRAN do mundo com aceleração completamente integrada", afirmou Cristina Rodriguez, vice-presidente e gerente geral, divisão de Rede de Acesso Sem Fio da Intel. "Nossa colaboração reflete um compromisso compartilhado com fornecer soluções flexíveis criadas para atender aos requerimentos ambientais, de consumo de energia e fator de forma amplamente variados dos mercados globais".

Pardeep Kohli, CEO da Mavenir, afirmou: "A Mavenir está entusiasmada com essa colaboração estratégica com a QCT e a Intel. Esse novo servidor de borda 1U com estrutura chip-down de alta capacidade amplia nosso portfólio de opções e expande nossa presença com soluções Open RAN, ao passo em que aproveita os pontos fortes complementares de cada uma das nossas respectivas empresas".

As empresas continuarão colaborando e trabalhando de forma a atender as demandas dos clientes por uma diversidade de opções com custo otimizado e desempenho de ponta quando se trata de design, oferta e implementação de soluções abertas de rede 5G.

A Intel, o logotipo da Intel logo e outras marcas da Intel são marcas comerciais da Intel Corporation ou das suas subsidiárias.

