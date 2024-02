Comunicado do Business Wire :Lynk Global, Inc.

Um novo avanço na corrida em direção à conectividade global. A Lynk Global, Inc. (Lynk), a prestadora de serviços líder mundial de telefonia direto para celular (Sat2Phone), anunciou hoje que testou com êxito, pela primeira vez na Argentina, sua tecnologia Sat2Phone patenteada e comprovada com a Telefónica por meio de suas unidades de negócios Telefónica Argentina e Telefónica Global Solutions (TGS).

A demonstração representa um novo marco no caminho para a cobertura global. A Argentina é o segundo maior país da América do Sul e o oitavo maior do mundo em área territorial, com uma geografia diversificada que inclui a cordilheira dos Andes no oeste. A tecnologia Sat2Phone da Lynk permitirá à Telefónica oferecer aos seus assinantes uma cobertura geográfica melhor, incluindo a extensão das áreas rurais, como selvas ou áreas montanhosas, onde é quase praticamente impossível implantar uma infraestrutura de telecomunicações terrestres. Além disso, a tecnologia Sat2Phone poderá ser usada como um apoio para garantir a resiliência do serviço e fornecer conectividade sempre ativa às redes IoT.

Daniel Dooley, diretor comercial da Lynk, disse: "Estamos muito entusiasmados em poder demonstrar os recursos do Sat2Phone com a Telefónica na Patagônia, uma das regiões mais remotas do mundo. Este território recebe milhares de visitantes todos os anos e graças a esta colaboração, vamos poder ajudá-los a permanecer conectados por meio da constelação de satélites da Lynk utilizando a sua assinatura Movistar existente".