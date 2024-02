Comunicado do Business Wire :Lenovo

Hoje, no MWC 2024, a Lenovo revelou seu mais recente portfólio de dispositivos, software e soluções de infraestrutura de IA especialmente desenvolvidos, bem como apresentou dois dispositivos de prova de conceito que desafiam os fatores de forma tradicionais de PC e smartphone. A empresa também revelou o futuro da IA híbrida, que impulsiona ofertas de diversos dispositivos, software e serviços para maior personalização, cooperação e eficiência. "O conjunto de dispositivos, infraestrutura, soluções e serviços habilitados, prontos e otimizados para IA da Lenovo no MWC provê uma visão mais ampla de nossa visão de 'IA para Todos'", disse o Presidente e Diretor Executivo da Lenovo, Yuanqing Yang. "A tecnologia de IA da Lenovo beneficia organizações de todos os portes, que impulsionam a transformação inteligente em todos os setores, enquanto reforça o nosso compromisso com a sustentabilidade." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Redefinindo Limites com Prova de Conceito Futurista

Ao apresentar a mais recente prova inovadora de conceito da Lenovo, o conceito de laptop com tela transparente Lenovo ThinkBook revoluciona a experiência de interação e criação com sua notável tela transparente Micro-LED de 17,3". Com uma tela sem bordas, uma área de teclado transparente e um design de apoio para os pés aparentemente flutuante, irradia sem esforço uma sensação de simplicidade de alta tecnologia, que eleva a experiência geral do usuário. O brilho deste laptop reside na integração inteligente do virtual e do real. Por meio do poder do Conteúdo Gerado por Inteligência Artificial (AIGC), a tela transparente abre novos caminhos de cooperação e eficiência no trabalho, permitindo a interação com objetos físicos e sobrepondo informações digitais para criar conteúdo exclusivo gerado pelo usuário. A transparência permite que se integre naturalmente e sem esforço em seu ambiente. Os usuários podem alternar facilmente entre o teclado e a prancheta com uma caneta compatível, ao liberar novos níveis de eficiência criativa. A IA, em combinação com telas transparentes, irá abrir novos modos de interação com dados e aplicações, oferecendo oportunidades para desenvolver novas funções e fatores de forma. Esta prova de conceito fornece uma perspectiva futurística sobre PCs com IA, combinando ambientes digitais e físicos que podem aprimorar as experiências do usuário de modos nunca antes imaginados. Continuando o impulso do Tech World 2023, a Lenovo e a Motorola também mostraram um conceito de exibição adaptativo para smartphone, que pode ser dobrado e moldado em diferentes formas dependendo das necessidades dos usuários, sendo construído com base na tela e em inovações mecânicas de dispositivos dobráveis da Lenovo e conceitos de rolagem. A Lenovo e a Motorola vêm destacando novos conceitos de IA generativa que irão aperfeiçoar a personalização de dispositivos para oferecer aos usuários uma experiência realmente única. Uma Nova Geração de PCs com IA para Empresas A última geração de laptops empresariais da Lenovo, o ThinkPad T14 i Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 e ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4. Equipados com os mais recentes processadores Intel Core Ultra com Intel vPro® em modelos selecionados e no Windows 11, oferecem um ecossistema ideal de soluções de hardware e software de IA para proporcionar melhores níveis de segurança, eficiência energética e experiências imersivas. Com uma seleção cada vez maior de aplicativos de software que se beneficiam do suporte dedicado à aceleração de IA, os usuários podem desfrutar de novas e aperfeiçoadas proficiências em amplas áreas de usabilidade e produtividade. A revolução dos PCs com IA chegou e a Lenovo está dedicada a transformar seus PCs e dispositivos inteligentes para oferecer soluções de IA personalizadas. Estes novos laptops Lenovo estão entre os primeiros em seu uso. Eles oferecem aos usuários as experiências de PC personalizadas mais abrangentes até o momento, ajudando a agilizar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade. Seja cooperando com colegas, se reunindo com clientes ou analisando dados e criando conteúdo, estes novos notebooks ThinkPad e ThinkBook podem acelerar fluxos de trabalho com ferramentas de software compatíveis com IA que os usuários precisam para estimular a máxima criatividade e eficiência.

Play

Smart Connect: Simplificação Perfeita através de um Ecossistema Unificado Juntas, a Lenovo e a Motorola lançaram o Smart Connect, uma solução de software que unifica ecossistemas digitais para criar uma experiência perfeita em vários dispositivos. O Smart Connect libera sinergias entre dispositivos para maximizar a produtividade, compartilhando recursos de dispositivos e gerenciamento de dados, e provando que a soma é maior do que suas partes. Com o Smart Connect, os usuários podem alternar tarefas entre PC, telefone e tablet, mantendo um fluxo ininterrupto, desfrutar do compartilhamento seguro e descomplicado de arquivos, acessar aplicativos móveis em um PC e até mesmo gerenciar notificações do telefone com facilidade. Seja trabalhando, criando e jogando em um PC, comunicando e consumindo conteúdo em um smartphone ou levando tudo em qualquer lugar com um tablet, mudar de um dispositivo para outro e compartilhar conteúdo entre ecossistemas agora é possível com apenas um toque. Com o Smart Connect, os usuários podem assistir a um filme em um tablet e deslizá-lo para um PC para retomá-lo, ouvir um podcast em um smartphone e concluí-lo em um laptop em casa, trabalhar em um documento em um laptop e editá-lo em seu smartphone e até mesmo iniciar uma apresentação em um PC de mesa e torná-la mais portátil deslizando-a para um tablet. Os usuários também podem amplificar facilmente tudo o que é exibido em seus telefones para uma tela maior, por exemplo, mover facilmente jogos eletrônicos, filmes, programas e aplicativos de seus telefones para uma TV para obter mais espaço para trabalhar e se divertir.

Levando Aplicativos de IA ao Limite em Escala A empresa anunciou a próxima geração de soluções integradas de IA de borda para telecomunicações, que ajuda as empresas a aproveitar amplas quantidades de dados na borda para novas aplicações de IA em escala, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia. As inovações são parte de um portfólio abrangente de soluções de IA híbridas da Lenovo, concebidas para simplificar o caminho para a transformação inteligente de todos os setores, e estão atraindo novas cooperações de clientes com líderes do setor, como a Telefónica, que liberam o poder da IA em qualquer lugar em que os dados são criados, ao entregá-los às empresas de ponta em tempo real. À medida que o setor de telecomunicações continua sua evolução drástica para permitir a implementação do 5G e um futuro impulsionado por IA, as inovações nas redes de TI, na infraestrutura em nuvem e na computação de borda são cruciais para conectar a economia digital atual. A computação de borda permite que as empresas analisem dados em tempo real, permitindo obter informações processáveis com mais rapidez para operações e serviços mais eficientes.