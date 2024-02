Comunicado do Business Wire :GIGABYTE Technology

GIGABYTE Technology, pioneira em TI com avanço em setores internacionais por meio de nuvem e sistemas de computação de IA, está apresentando soluções inovadoras de computação empresarial no MWC 2024, que incluem servidores pioneiros, soluções de computação ecológicas e tecnologias de IA de ponta, sob o tema "Futuro da COMPUTAÇÃO". Estes avanços abrem novas possibilidades para estratégias de TI ágeis e sustentáveis, permitindo que as indústrias aproveitem a inteligência em tempo real em centrais de dados hiperconectadas, nuvem, borda e dispositivos, resultando em maior eficiência, economia e vantagens competitivas, tudo impulsionado pelas sinergias de tecnologias 5G e IA. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240226618886/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine GIGABYTE Ignites AI and 5G Visions at MWC 2024, Highlighting New Supercomputers, Edge AI and Sustainable IT Upgrades (Photo: Business Wire)

O novo supercomputador revelado pela GIGABYTE apresenta o G593-ZX1/ZX2, o servidor de IA com AMD Instinct? MI300X de 8 GPUs, que é uma nova adição à principal série de servidores AI/HPC da GIGABYTE. Outras exposições em destaque incluem o H223-V10 de alta densidade que suporta o Superchip NVIDIA Grace Hopper, o servidor G383-R80 com suporte para quatro APUs AMD Instinct? MI300A e um servidor de IA da série G593 equipado com o poderoso NVIDIA HGX H100 de 8 GPUs. Ao lado destes servidores de IA/HPC pioneiros está o servidor de armazenamento de matriz totalmente flash, S183-SH0. Com capacidade para 32 SSDs E1.S NVMe, fornece armazenamento de dados em hipervelocidade, ideal para lidar com cargas de trabalho complexas de IA, como modelos de linguagem grande (LLM). Ao todo, estes servidores podem ser integrados aos grupos de supercomputadores e à estrutura 5G, ao servir como base da infraestrutura pronta para IA e impulsionar avanços comerciais e de pesquisa em exaescala. Plataforma de borda flexível para a próxima fase de 5G e IA No estande, a GIGABYTE apresenta um servidor de borda altamente adaptável, E263-S30, cercado por uma fonte de alimentação e placa mãe junto com NICs e aceleradores da AMD, Broadcom, Intel e NVIDIA. O E263-S30 exemplifica como a arquitetura modular dos servidores da GIGABYTE atendem a diversos cenários de TI ao atualizar várias especificações de hardware em um chassi unificado. Sua flexibilidade é essencial para agilizar implantações de rede 5G em grande escala, ao mesmo tempo que reduz custos de manutenção e atualização. Solução completa para atualizações de TI ecológicas

Play

A dissipação do excesso de calor dos servidores surge como um contribuinte notável para o desperdício de energia. A GIGABYTE enfrenta este desafio ao apresentar o A1P0-EB0, um tanque de resfriamento de imersão EIA de 25U em grande escala, apresentando excepcional dissipação de calor do servidor de até 80 kW e um PUE tão baixo quanto 1,02. A GIGABYTE também oferece uma extensa gama de servidores prontos para imersão, suportando processadores Intel e AMD e atendendo a todos os tipos de cargas de trabalho. Eles exemplificam como as soluções abrangentes de computação ecológica da GIGABYTE permitem que as centrais de dados diminuam o consumo de energia e alcancem um custo total de propriedade (TCO) mais favorável. Servidores empresariais versáteis com robustas capacidades de rede A GIGABYTE apresenta uma linha diversificada de servidores projetados para telecomunicações, provedores de serviços em nuvem, corporações e pequenas e médias empresas, permitindo estabelecer arquiteturas digitais abertas e seguras em ambientes de rede. O servidor Arm, R163-P32, conta com seu sistema de núcleo denso e eficiente em termos energéticos, oferecendo vantagens operacionais para cargas de trabalho nativas de nuvem em grande escala.

Em cargas de trabalho de IA e aplicativos de nuvem de ponta, os servidores R243-EG0 e R143-EG0 suportam processadores AMD EPYC? série 8004, oferecendo desempenho excepcional por watt e adequação a ambientes de telecomunicações. Para soluções de TI para pequenas e médias empresas, a GIGABYTE apresenta o R113-C10 e o R123-X00, equipados com processadores AMD Ryzen? 7000 e Intel® Xeon® E-2400, que garantem operações de TI confiáveis, como hospedagem web, nuvem híbrida e armazenamento de dados. Tecnologias de direção autônoma altamente precisas impulsionadas por IA de borda Ao integrar tecnologia de ponta, algoritmos de IA e chips de última geração, os Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS) da GIGABYTE e da telematics tomam decisões de condução em tempo real para uma experiência de direção autônoma segura e inteligente. Ao proporcionar valiosas interfaces I/O, se integram perfeitamente a vários dispositivos de detecção, incluindo câmeras, sensores ultrassônicos, radares LiDAR e mmWave, que reúnem dados ambientais abrangentes para guiar veículos ao longo da rota ideal sob condições de estrada dinâmicas e desafiadoras.