Comunicado do Business Wire :Cascale

O "Cas" em Cascale é "SAC" invertido, enquanto "CA" se refere à "ação coletiva" e "escale" se refere a ambições em escala. O "C" em Cascale evoca uma nova "fase" semelhante aos ciclos lunares da natureza, bem como ao luar ou a um reflexo espelhado. Os elementos do logotipo simbolizam as três categorias de membros da organização e as partes interessadas externas, todos atores cruciais no avanço da estratégia unificada anunciada em setembro de 2023. Cascale é pronunciada como "kæsk eIl".

"A visão da Cascale reflete minha missão de inspirar empresas responsáveis que se comprometam com a transparência e beneficiem as pessoas e o planeta", disse Rick Ridgeway, autor, aventureiro, ex-vice-presidente de sustentabilidade e envolvimento público da Patagonia e cofundador da Cascale. "Seu espírito duradouro de cooperação e seu compromisso inabalável com a sustentabilidade tiveram um impacto tremendo, mas ainda temos trabalho a fazer juntos. À medida que Cascale evolui para satisfazer as necessidades de um escopo mais amplo de bens de consumo, além de vestuário e calçados, sinto orgulho de celebrar esta nova visão de uma organização que está no meu coração."

A Sustainable Apparel Coalition (SAC) entra em uma nova fase de impacto positivo, sendo renomeada como Cascale, uma aliança internacional sem fins lucrativos que capacita a cooperação para impulsionar práticas comerciais equitativas e restaurativas no setor de bens de consumo. Abrangendo mais de 300 varejistas, marcas, fabricantes, governos, academias, associações industriais e ONGs / organizações sem fins lucrativos ao redor do mundo, os membros da Cascale estão unidos por uma visão singular: Catalisar o impacto em escala e retribuir mais do que recebem ao planeta e à sua população. Com membros e o "pai fundador" Rick Ridgeway, a organização irá comemorar a mudança em um evento de networking em Londres, em 27 de fevereiro.

"Ao longo dos anos, esta organização tem demonstrado consistentemente o compromisso de viver seus valores e abraçar a mudança para o bem coletivo", disse Tamar Hoek, presidente do conselho da Cascale e diretora sênior de políticas da Solidaridad. "Estou animada por continuar meu envolvimento como presidente do conselho da Cascale, ao lado de executivos e funcionários, bem como trabalhar com membros e parceiros neste novo capítulo promissor. Esta é a próxima evolução rumo ao impacto."

"A cooperação está no centro da criação de mudanças positivas no setor", disse Krishna Manda, vice-presidente da Cascale e vice-presidente de sustentabilidade corporativa do Lenzing Group. "Assim como enfatizamos antes, nenhum participante pode conduzir isto sozinho. O trabalho impactante da Cascale preparou o terreno para uma jornada transformadora. Estamos empolgados por continuar apoiando a organização em sua próxima fase de desenvolvimento, com base no plano estratégico revisto. Esta não é apenas uma transição; é uma evolução compartilhada rumo a um futuro mais saudável e ecológico para todos."

HISTÓRIA E HIGG INDEX

Em 2009, o Walmart e a Patagonia fundaram a SAC para reunir as partes interessadas do setor de vestuário em uma base pré-competitiva e desenvolver uma abordagem comum para medir a sustentabilidade. Em 2010, a SAC lançou o conjunto de ferramentas Higg Index, que é utilizado por empresas e organizações para medir, avaliar e melhorar o impacto social e ambiental na indústria têxtil, de vestuário e calçados. Todos os anos, mais de 24.000 usuários confiam no Higg Index para melhorar a avaliação comparativa, reduzir a auditoria e agir de modo proativo. À medida que empresas de artigos de decoração, artigos esportivos e de atividades ao ar livre, e bolsas e malas começaram a aderir à SAC e usar as ferramentas do Higg Index junto com os membros corporativos e não corporativos existentes da SAC, a organização identificou a necessidade de um nome mais expansivo: Cascale, que reflete sua meta de escalar a ação coletiva. Em janeiro de 2024, 10% dos membros da Cascale atuam ou operam em categorias de produtos adjacentes a vestuário e calçados.

"Na Dunelm, continuamos ambiciosos como sempre em ser uma empresa que se concentra no crescimento sustentável", disse Christina Downend, chefe de mudanças climáticas da Dunelm, varejista de móveis domésticos e membro candidata da Cascale. "Isto significou combinar o pensamento a longo prazo com metas a curto prazo, alcançáveis e mensuráveis. A comunidade mundial Cascale e as ferramentas Higg Index nos ajudaram nesta jornada, sobretudo à medida que desenvolvemos iniciativas como nosso programa Better Manufacturing, onde apoiamos e envolvemos nossos fornecedores em suas próprias transições para emissões líquidas zero. Nossas metas não podem ser alcançadas sem colaboração e estamos animados por ser parte desta comunidade, compartilhando conhecimentos e ideias de modo que todos possamos progredir para cumprir nossas ambições."

PROGRAMAS