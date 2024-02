Comunicado do Business Wire :Caldera Medical

A Caldera Medical, reconhecida por sua dedicação à melhoria da qualidade de vida das mulheres, anunciou marcos significativos em seu programa humanitário mundial. Em parceria com cirurgiões de todo o mundo, a iniciativa revoluciona os cuidados da saúde feminina, sobretudo em regiões não atendidas. Desde a expansão do programa em 2016, a Caldera Medical embarcou em 296 missões em 56 países, tratando mais de 400.000 mulheres. Estas missões não têm a ver apenas com a prestação imediata de cuidados de saúde, mas também com a formação de sistemas sustentáveis. Ao se concentrar em regiões remotas com acesso limitado aos cuidados da saúde feminina, a Caldera Medical e seus parceiros garantem que cuidados de saúde de qualidade cheguem aos mais vulneráveis. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O compromisso de capacitar os profissionais de saúde locais está no centro desta iniciativa. Cirurgiões e clínicas parceiras de todo o mundo, respaldos pela Caldera Medical, foram treinados nas complexidades da saúde pélvica. Mais de 600 cirurgiões foram equipados com as ferramentas e conhecimentos essenciais para enfrentar e tratar com eficácia os problemas da saúde feminina. Esta cooperação promove práticas de saúde sustentáveis, garantindo um impacto duradouro que vai além das intervenções imediatas.

"Nossos esforços transformaram profundamente a vida de centenas de milhares de mulheres", disse Tiffany Broadway, Diretora do Programa Humanitário. "Aliviar a dor e elevar o bem-estar geral está no centro de tudo o que fazemos." Com a ambiciosa meta de ajudar um milhão de mulheres até 2027, a Caldera Medical se mantém firme em sua missão de "Melhorar a Qualidade de Vida das Mulheres". A empresa acredita que a localização geográfica ou o estatuto socioeconômico não devem determinar o acesso aos cuidados de saúde pélvicos de alta qualidade. À medida que a Caldera Medical avança, visa expandir seu alcance, definir novas parcerias e amplificar seu impacto mundial. Vislumbra um mundo onde a saúde de todas as mulheres seja primordial e nenhuma mulher seja marginalizada. Sobre a Caldera Medical A Caldera Medical é uma empresa de dispositivos médicos com foco exclusivo na saúde feminina, com o compromisso em nossa missão de "Melhorar a Qualidade de Vida das Mulheres!" A Caldera Medical desenvolve, fabrica e comercializa os melhores produtos cirúrgicos para tratar incontinência urinária de esforço, pólipos de prolapso de órgãos pélvicos e miomas. A Caldera Medical estabelece relacionamentos próximos com cirurgiões e continua estruturando a empresa em torno de um princípio de intimidade com o cliente. Em parceria com seus clientes cirurgiões, a Caldera Medical possui o maior programa humanitário de qualquer empresa de saúde feminina. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Play

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240222114684/pt/