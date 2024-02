Comunicado do Business Wire :BYD

O Sistema Inteligente de Controle de Carroceria BYD DiSus-X é outro avanço de propriedade. A primeira implantação do Sistema de Controle Inteligente de Carroceria BYD DiSus-X permite que o YANGWANG U9 alcance o curso máximo ajustável da suspensão de até 75 mm, enquanto sua velocidade máxima de elevação de eixo único é de até 500 mm/s, permitindo força de elevação instantânea de mais de 1 tonelada e facilitando o notável salto do U9. Estes recursos conferem uma experiência de condução incomparável em diversos cenários de direção, como frenagem, aceleração, curvas e impactos nas pistas, melhorando significativamente a agilidade e o conforto do veículo para motoristas e passageiros. Além disto, o YANGWANG U9 pode dançar música sem esforço com apenas um clique.

O YANGWANG U9 possui a Cabine com Superfibra de Carbono, uma estrutura feita de diferentes materiais e a tecnologia CTB de última geração. E contribui para uma rigidez sem precedentes de torção de 54.425 Nm/grau com carga de compressão unilateral do teto excedendo 11 toneladas, que garante uma segurança de viagem abrangente.

Em testes recentes, o YANGWANG U9 alcança uma velocidade máxima de 309,19 km/h e pode acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 2,36 segundos, com aceleração de 0 a 400 m em apenas 9,78 segundos. Além disto, após rigorosos testes em pistas, o U9 aprimorou seu sistema de gerenciamento térmico para resistir melhor às altas temperaturas, resultando em um aumento de 100% na capacidade máxima de refrigeração. A bateria Blade facilita as funções de descarga e resfriamento, sendo que a tecnologia de carregamento ultrarrápido Dual Plug-in possui uma potência máxima de carregamento de 500 kW. Somado a isto, o YANGWANG U9 está equipado com 12 conjuntos de pacotes aerodinâmicos ativos e passivos para reduzir o coeficiente de arrasto e aumentar a eficiência da dissipação de calor.

Com os compromissos da BYD com a inovação e a sustentabilidade, o YANGWANG redefine a essência do supercarro com suas tecnologias de ponta e desempenho superior, propiciando segurança inflexível e uma experiência de direção incomparável aos usuários.

No interior, o habitáculo do YANGWANG U9 possui dois assentos ajustáveis em 14 posições para proporcionar uma melhor experiência a motoristas e passageiros. Ele também possui o sistema de áudio de última geração Dynaudio Evidence Series, que oferece uma experiência auditiva envolvente.

O YANGWANG U9 é equipado com a plataforma inteligente DiLink150, alimentada por chips 5G de 4 nm personalizados. Projetado especificamente para ser conduzido em pistas, possui um assistente inteligente em corridas, oferece extensos serviços de condução em pista com informações detalhadas sobre quase 30 pistas de corrida em toda a China.

Sobre a BYD

A BYD é uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Fundada em 1995 como fabricante de baterias recarregáveis, a BYD agora possui um escopo de negócios diversificado que compreende automóveis, transporte ferroviário, novas energias e produtos eletrônicos, com mais de 30 parques industriais na China, EUA, Canadá, Japão, Brasil, Hungria e Índia. Desde a geração e armazenamento de energia até suas aplicações, a BYD se dedica a oferecer soluções energéticas com emissão zero que reduzam a dependência mundial de combustíveis fósseis. Sua nova pegada em veículos elétricos abrange agora 6 continentes, mais de 70 países e regiões e mais de 400 cidades. Cotada nas Bolsas de Valores de Hong Kong e Shenzhen, a empresa é conhecida por ser uma empresa Fortune Global 500 que proporciona inovações na busca por um mundo mais ecológico.

Para mais informação, acesse www.bydglobal.com .

Sobre a BYD Auto

Fundada em 2003, a BYD Auto é a subsidiária automotiva da BYD, uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Visando acelerar a transição ecológica do setor de transporte mundial, a BYD Auto se concentra em desenvolver veículos totalmente elétricos e híbridos plug-in. A empresa domina as principais tecnologias de toda a cadeia industrial de veículos de novas energias, como baterias, motores elétricos e controladores eletrônicos. Nos últimos anos vem presenciando avanços tecnológicos significativos, incluindo a Bateria Blade, Tecnologia Super Híbrida DM-i, Plataforma e 3.0, Tecnologia CTB, Plataforma e4, Sistema Inteligente de Controle de Carroceria BYD DiSus e Sistema Super Híbrido DMO. A empresa é o primeiro fabricante de automóveis do mundo a interromper a produção de veículos movidos a combustíveis fósseis na mudança para veículos elétricos e se manteve no topo das vendas de veículos de passageiros de nova energia na China durante 11 anos consecutivos. Para mais informação, acesse www.byd.com.

